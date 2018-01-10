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Copinha

Rio Branco se despede da Copa São Paulo com goleada sobre a União Barbarense

Já eliminado, o Capa-preta fez 6 a 1 sobre a União Barbarense, com direito a três gols do atacante Breno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 19:10

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 19:10

É bem verdade que já não havia mais chance de classificação, ainda assim a garotada do rio Branco se despediu em grande estilo da Copa São Paulo de Futebol Júnior e aplicou uma sonora goleada por 6 a 1 sobre a União Barbarense, nesta quarta-feira (10), no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco.
Breno brilhou na despedida do Rio Branco da Copinha e anotou três gols sobre a União Barbarense Crédito: André Rodrigues
No confronto de eliminados, o Capa-preta saiu logo na frente com Breno, que aproveitou a sobra na área aos 3 minutos e de meia-bicicleta abriu o placar. A tarde parecia ser mesmo do atacante. Aos 21 ele repetiu a dose, e de cabeça, fez o segundo dos capixabas.
O time paulista esboçou uma reação com o gol de Ricardo, de falta, aos 33, mas parou por aí porque sete minutos depois Breno mostrou que bola na rede é com ele mesmo. De pênalti, o matador fez o terceiro do Brancão e dele no primeiro tempo.
Vira 3, acaba 6
O ímpeto da primeira etapa voltou ainda maior na segunda. Logo no primeiro lance Lucas Olímpio pegou a sobra na entrada da área e anotou um golaço: 4 a 1. Já aos foi a vez de Bellucio deixar o dele, aproveitando belo cruzamento rasteiro do lateral Dodô.
Aos 40 minutos, Lucas, de pênalti, selou a goleada capa-preta. Com a vitória, a primeira na competição, o Rio Branco despediu-se da Copinha na terceira colocação do Grupo 23, com um triunfo e duas derrotas.
Além disso, o placar construído pelo Rio Branco é a maior vitória de um time capixaba na história da Copa São Paulo de Futebol Jr. Antes, o maior triunfo de uma equipe do Espírito Santo na Copinha tinha sido o 3 x 1 da Desportiva Ferroviária sobre o Paraná Clube, em 1998. 
 

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