Home
>
Futebol
>
Rio Branco empata sem gols na estreia de Loco Abreu no Capixabão

Rio Branco empata sem gols na estreia de Loco Abreu no Capixabão

O centroavante uruguaio teve poucas chances de gols e foi assistido por 3.520 torcedores, no Kleber Andrade