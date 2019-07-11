Richarlison: "Sei que vou tomar uns puxões de orelha da minha bisavó"

Publicado em 11 de julho de 2019 às 15:20
Além do gol que selou a conquista da Copa América com a Seleção Brasileira, o atacante capixaba Richarlison cometeu uma gafe que fez o Brasil inteiro cair na gargalhada. Em entrevista ao Sportv após o título no Maracanã, no último domingo (07), o atacante dedicou o gol que marcou para a bisavó, mas não lembrou o nome dela.
Após ser homenageado na Assembleia Legislativa, na manhã da última quarta-feira (10), o "Pombo" afirmou que já sabe que vai tomar uma bronca da dona Julita. "Ainda não conversei com a minha bisavó, mas sei que vou tomar uns puxões de orelha (risos)".
Relembre o "esquecimento" de Richarlison ao vivo:
O atacante, que vai realizar um jogo beneficente em Nova Venécia no próximo sábado (13), ainda revelou o que vai fazer assim que chegar na terra natal. "Sábado, quando eu chegar, eu vou direto para as panelas", descontraiu.
