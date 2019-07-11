Que situação

Richarlison: "Sei que vou tomar uns puxões de orelha da minha bisavó"

Atacante capixaba, que esqueceu o nome da bisavó em uma entrevista ao vivo, já espera tomar uma bronca daquelas da dona Julita

Publicado em 11 de julho de 2019 às 15:20 - Atualizado há 6 anos

O atacante Richarlison e a bisavó, dona Julita Crédito: Carlos Alberto Silva

Após ser homenageado na Assembleia Legislativa, na manhã da última quarta-feira (10), o "Pombo" afirmou que já sabe que vai tomar uma bronca da dona Julita. "Ainda não conversei com a minha bisavó, mas sei que vou tomar uns puxões de orelha (risos)".

Relembre o "esquecimento" de Richarlison ao vivo:

O atacante, que vai realizar um jogo beneficente em Nova Venécia no próximo sábado (13), ainda revelou o que vai fazer assim que chegar na terra natal. "Sábado, quando eu chegar, eu vou direto para as panelas", descontraiu.

Família de Richarlison se reuniu na casa onde o atacante cresceu, em Nova Venécia, para assistir ao jogo da Seleção Crédito: Larissa Avilez

