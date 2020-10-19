Ricardo Sá Pinto comanda primeiro treinamento no Vasco de olho no duelo com o Corinthians

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O novo treinador do Vasco, Ricardo Sá Pinto comandou o primeiro treinamento com o elenco em São Januário, na tarde desta segunda. Sem vencer há 8 partidas na temporada, a equipe busca reencontrar o caminho das vitórias e voltar a ter o desempenho do início do Brasileirão. A queda brusca de rendimento fez o time se aproximar da zona da degola e ligar o alerta.

Durante a atividade, segundo o site oficial do clube, o português cobrou seus jogadores e pediu bastante movimentação e intensidade. Foram realizados trabalhos táticos, técnicos e físicos com o elenco. O treinamento também contou com a presença dos atletas que atuaram na derrota para o Internacional por 2 a 0, neste domingo, no Beira- Rio.

No duelo com o Colorado, os gols saíram ainda no primeiro tempo e o time foi dirigido novamente por Alexandre Grasseli, que será incorporado à nova comissão técnica ao lado de três profissionais: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias. O treinador português assistiu à partida no estádio e observou que terá muito trabalho.

O Vasco foi apático no primeiro tempo e não demonstrou qualquer reação diante do adversário. No segundo tempo, a equipe melhorou, mas ainda longe do ideal e muito em virtude do Inter ter recuado as linhas e optado pelo contra-ataque por já ter a vantagem.

A diretoria corre contra o tempo e tenta regularizar seu novo treinador, para que ele possa comandar a equipe à beira do campo na quarta. Além dele, o meio-campista Leonardo Gil também não apareceu no boletim informativo diário (BID) da CBF nesta segunda e aguarda a liberação para estrear contra a equipe paulista. Ele será apresentado como reforço nesta terça, às 20h, em transmissão da Vasco TV.