Ricardo Lopes quer crescimento do Shanghai SIPG em 2020 e foca em artilharia do Chinês

O atacante Ricardo Lopes, do Shanghai SIPG, da China, afirmou que quer o elenco evoluindo nas próximas semanas. O jogador falou sobre o trabalho intenso que o grupo tem feito desde o retorno dos jogos no país visando o título chinês.- Estamos em um ritmo forte, fazendo um bom campeonato muito bom até aqui. Temos que manter esse trabalho forte agora para que possamos estar na briga pelo título da competição nesta temporada. O grupo está muito focado e motivado para que isso seja possível. Vamos atrás disso - disse.