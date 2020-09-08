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futebol

Ricardo Lopes quer crescimento do Shanghai SIPG em 2020 e foca em artilharia do Chinês

Atacante chegou à China em fevereiro. No Brasil, jogador passou por Fortaleza e Ituano...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 18:17
Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG
O atacante Ricardo Lopes, do Shanghai SIPG, da China, afirmou que quer o elenco evoluindo nas próximas semanas. O jogador falou sobre o trabalho intenso que o grupo tem feito desde o retorno dos jogos no país visando o título chinês.- Estamos em um ritmo forte, fazendo um bom campeonato muito bom até aqui. Temos que manter esse trabalho forte agora para que possamos estar na briga pelo título da competição nesta temporada. O grupo está muito focado e motivado para que isso seja possível. Vamos atrás disso - disse.
Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, sua meta é chegar à artilharia do ano no clube.
- Vou lutar muito para ser o artilheiro do clube em 2020. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível, seria muito importante para mim.

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