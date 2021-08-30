Resultados deste domingo da Série C: Paraná Club perde e se afunda na zona de rebaixamento

Crédito: Divulgação/EC São José/Eduardo Torres

Neste domingo, três jogos foram realizados pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Pelo Grupo A, apenas uma partida: o Altos empatou com o Botafogo-PB pelo placar de 0 a 0. Falta apenas um confronto para fechar a chave e que acontece amanhã entre Santa Cruz e Volta Redonda. Pelo Grupo B, o Figueirense empatou com o Ypiranga-RS pelo placar de 1 a 1, enquanto o São José venceu o Paraná Club por 1 a 0. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSALTOS 0 X 0 BOTAFOGO-PBNo estádio Albertão, em Teresina, Altos e Botafogo-PB não saíram do zero. O primeiro tempo foi muito travado e com poucos lances de emoção. O time do Piauí foi quem esteve mais perto de chegar ao gol, mas parou no goleiro do time paraibano. Já o segundo tempo foi bem mais corrido e com oportunidades de gols para os dois lados, mas o jogo acabou mesmo empatado por zero a zero. Na classificação, o Altos ocupa a oitava posição, com 15 pontos e está muito próximo da zona de rebaixamento. Já o Botafogo-PB está no 3º lugar, com 21 pontos.

FIGUEIRENSE 1 X 1 YPIRANGA-RSNo Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Figueirense empatou com o Ypiranga-RS pelo placar de 1 a 1. O Figueirense abriu o marcador na primeira etapa. Logo aos 8 minutos, em jogada pelo lado esquerdo, Bruno Paraíba aproveitou cruzamento e balançou a rede do time gaúcho: 1 a 0. Mas no começo da segunda etapa o Ypiranga-RS achou o empate. Silvano cruzou, após desvio, Quirino aproveitou e empatou: 1 a 1. O time gaúcho ainda poderia ter virado o placar após ter carimbado o travessão, mas o jogo acabou mesmo empatado por 1 a 1. O Ypiranga-RS lidera o grupo B, com 27 pontos. Já o Figueira está em 6º lugar, com 20.