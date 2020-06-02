Rescisão de Fred com Cruzeiro é publicada no BID

Crédito: Daniel Perpetuo/Fluminense

Anunciado pelo Fluminense neste último domingo, Fred teve a rescisão com o Cruzeiro publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda-feira. O centroavante, que rescindiu com a Raposa através de uma liminar na Justiça, aguarda o Tricolor dar entrada com a documentação para registrá-lo. A expectativa é que a situação seja resolvida ainda nesta semana.

O imbróglio entre Fred e Cruzeiro terminou após o jogador conseguir a liminar de rescisão na Justiça. O centroavante, de 36 anos, acertou com o Fluminense por dois anos, com contrato válido entre o dia 1º de junho de 2020 e o dia 21 de julho de 2022, data em que o clube completa 120 anos. Rescisão de Fred com o Cruzeiro foi publicada no BID (Foto: Reprodução)O contrato do atacante com o Fluminense será com remuneração fixa e um adicional para utilização de imagem e percentual variável que englobará: linha de produtos, Sócio Futebol, patrocínios exclusivos, venda de camisas e outros projetos de marketing.

Em sua primeira passagem, entre 2009 e 2016, Fred marcou 172 gols em 288 jogos, se tornando o maior artilheiro da história do clube em jogos oficiais, sendo o terceiro no geral - atrás de Waldo e Orlando Pingo de Ouro.