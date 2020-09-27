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Renê Weber substitui Autuori em coletiva e admite atuação ruim do Botafogo: 'Desgaste começa a pesar'

Auxiliar técnico do Glorioso lamentou a falta de tempo para treinar sua equipe...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 20:58

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 20:58
Crédito: Renê Weber admite má atuação do Botafogo - Reprodução / BotafogoTV
O Botafogo chegou ao oitavo empate no Campeonato Brasileiro após o 1 a 1 diante do Atlético-GO, neste domingo, em Goiânia. Em entrevista coletiva após a partida, o auxiliar técnico de Paulo Autuori, Renê Weber, admitiu que o time carioca não fez uma boa atuação e afirmou que o desgaste físico do elenco está começando a 'pesar'.
- A gente não fez bom jogo, desgaste começa a pesar, e cada equipe tem sua estratégia. O oponente trocou cinco jogadores para iniciar a partida. Temos tentado trocar o menor número de jogadores possível. Com o jogo de quarta contra o Bahia, teremos nove jogos em setembro. É impossível manter alto desempenho, alto nível de intensidade. Nesse momento não conseguimos trabalhar, apenas regenerar e pensar no próximo jogo - disse Weber.
Com o resultado, o Botafogo permanece em 18º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro com apenas 11 pontos. A equipe de Paulo Autuori volta aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Bahia, às 21h30, no Nilton Santos, em jogo adiado da primeira rodada que foi remarcado.

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