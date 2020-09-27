Renê Weber substitui Autuori em coletiva e admite atuação ruim do Botafogo: 'Desgaste começa a pesar'

Crédito: Renê Weber admite má atuação do Botafogo - Reprodução / BotafogoTV

O Botafogo chegou ao oitavo empate no Campeonato Brasileiro após o 1 a 1 diante do Atlético-GO, neste domingo, em Goiânia. Em entrevista coletiva após a partida, o auxiliar técnico de Paulo Autuori, Renê Weber, admitiu que o time carioca não fez uma boa atuação e afirmou que o desgaste físico do elenco está começando a 'pesar'.

- A gente não fez bom jogo, desgaste começa a pesar, e cada equipe tem sua estratégia. O oponente trocou cinco jogadores para iniciar a partida. Temos tentado trocar o menor número de jogadores possível. Com o jogo de quarta contra o Bahia, teremos nove jogos em setembro. É impossível manter alto desempenho, alto nível de intensidade. Nesse momento não conseguimos trabalhar, apenas regenerar e pensar no próximo jogo - disse Weber.