Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Relatório da Comissão de Inquérito define apuração de denúncias contra Mussa sobre sua conduta na AGE
futebol

Relatório da Comissão de Inquérito define apuração de denúncias contra Mussa sobre sua conduta na AGE

Por 8 votos a 2, comissão formada na reunião do Conselho Deliberativo dá prosseguimento a julgamento de Mussa, que terá dez dias úteis para se defender de acusações...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 13:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 13:34
Crédito: David Nascimento
O turbilhão em torno da política do Vasco ganhou mais um capítulo na noite da última sexta-feira. Foi aprovado por 8 votos a dois que seja aberta uma Comissão de Inquérito para apurar a conduta de Faues Mussa na Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
O presidente da AGE terá dez dias úteis para apresentar a sua defesa. Alexandre Bittencourt, Sergio Frias, Flavio Carvalho, Sergio Romay, Marcos Carvalho, Henrique Serra, Nelson de Souza e Denis Carrega Dias se manifestaram favoráveis à abertura da comissão de inquérito. Já Yuri Lumer e Renato Brito se opuseram, enquanto Bruno Barata, por motivos pessoais.
O Conselho Deliberativo considera que o Mussa feriu pontos do estatuto do Cruz-Maltino no decorrer do processo da AGE. Além disto, a contratação de uma empresa para realizar auditoria da votação também não teria ocorrido da maneira como está previsto no clube.
Ao LANCE!, o vice-presidente do CD, Sergio Romay, detalhou as contestações em torno da maneira como Mussa agiu.
- Está em curso um julgamento sobre uma série de atos falhos que ele teria cometido na AGE. Ele (Faues Mussa) não seguiu o regimento interno do clube, como divulgar um edital na imprensa sobre a convocação. Há também a questão sobre a licitação da empresa para fazer a auditoria, que aconteceu sem a consulta de todas as pessoas do clube, inclusive do presidente do Vasco (Alexandre Campello) - e, em seguida, detalhou os próximos passos do julgamento:
- A partir da próxima terça-feira, ele terá dez dias úteis para preparar sua defesa. Depois, nos reuniremos novamente para tomar a decisão - complementou.
Faues Mussa adotou cautela em torno da apuração sobre sua conduta.
- Vou aguardar um pouco para, na hora certa, apresentar minha defesa e todas as coisas que estão acontecendo. Provarei que sou a favor dos sócios e da transparência - disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados