Reforço do United, Van de Beek revela que companheiro de seleção tentou convencê-lo a ir para o Tottenham

Crédito: Van de Beek foi anunciado pelo United no fim de agosto (Reprodução/Manchester United

No fim do mês de agosto, o meia holandês Donny van de Beek foi anunciado pelo Manchester United como novo reforço do clube. Mas se dependesse de um jogador da seleção holandesa, a história seria diferente. Em entrevista ao 'Algemeen Dagblad', de seu país normal, o atleta de 23 anos disse que Steven Bergwijn tentou convencê-lo a ir para o Tottenham:

- Steven Bergwijn me mandou mensagem perguntando se eu jogaria nos Spurs, mas eu escolhi o United. Estou muito feliz de ter dado esse passo. No último ano, quase fechamos com o Real, mas eles deixaram a negociação. Continuei jogando futebol, e é ótimo que agora tenha chegado uma transferência - disse.placeholderVan de Beek, que está com a seleção da Holanda para a disputa da Liga das Nações, disse que não sentia que jogar no Ajax era uma "punição", mas acabou reconhecendo que deixou o clube no momento certo: