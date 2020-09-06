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Reforço do United, Van de Beek revela que companheiro de seleção tentou convencê-lo a ir para o Tottenham

Em entrevista a jornal holandês, meia afirmou que recebeu mensagem com o "pedido" e avaliou que saída do Ajax aconteceu na hora certa...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 12:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 12:55
Crédito: Van de Beek foi anunciado pelo United no fim de agosto (Reprodução/Manchester United
No fim do mês de agosto, o meia holandês Donny van de Beek foi anunciado pelo Manchester United como novo reforço do clube. Mas se dependesse de um jogador da seleção holandesa, a história seria diferente. Em entrevista ao 'Algemeen Dagblad', de seu país normal, o atleta de 23 anos disse que Steven Bergwijn tentou convencê-lo a ir para o Tottenham:
- Steven Bergwijn me mandou mensagem perguntando se eu jogaria nos Spurs, mas eu escolhi o United. Estou muito feliz de ter dado esse passo. No último ano, quase fechamos com o Real, mas eles deixaram a negociação. Continuei jogando futebol, e é ótimo que agora tenha chegado uma transferência - disse.placeholderVan de Beek, que está com a seleção da Holanda para a disputa da Liga das Nações, disse que não sentia que jogar no Ajax era uma "punição", mas acabou reconhecendo que deixou o clube no momento certo:
- Eu me sentia pronto para o próximo passo, essa realmente foi a hora de ir. Por isso que eu só estava no telefone com meu agente no último fim de semana. No fim, houve um acordo - concluiu.

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