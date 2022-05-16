Reencontro do Flamengo com o Maracanã será sob pressão após mudança de cenário em um mês

O desempenho e os resultados do Flamengo em 2022 estão aquém do esperado, mas diretoria, comissão técnica e jogadores seguem com discurso afinado. Após o empate com o Ceará, Paulo Sousa e Pablo citaram a confiança no trabalho, enquanto a direção, que se mantém em silêncio, não cogita mudanças de rumo no momento.

Contudo, diante da Universidad Católica, nesta terça, o tom será de cobrança e pressão sobre as partes vindo das arquibancadas do Maracanã, que volta a receber um jogo do Flamengo após 27 dias.E MAIS: Confira a situação da chave do Flamengo na Libertadores!- O torcedor já passou por vários momentos. É um torcedor que tem muito amor por esse clube. E com certeza vai apoiar nessa dificuldade de resultados porque ele vai aparecer. Nós merecemos, temos vindo a trabalhar para isso. Os momentos não têm sido benéficos, mas vamos continuar a focar no que acreditamos - afirmou Paulo Sousa, após o terceiro empate do time no Brasileirão.CENÁRIO MUDOU RADICALMENTE EM MENOS DE UM MÊS

Antes do Maracanã ser fechado para troca do gramado, o Flamengo se despediu do estádio diante do Palmeiras. No empate sem gols, a sensação era de que o time estava em uma crescente após os jogos contra o São Paulo e as vitórias nas rodadas iniciais da Libertadores.

De lá para cá, o cenário mudou radicalmente no clube da Gávea. Por mais que a equipe de Paulo Sousa esteja com a classificação encaminhada no Grupo H, o desempenho tem sido ruim. Somado a isso, os resultados no Campeonato Brasileiro não são satisfatórios.Para esquentar ainda mais o clima entre torcedores e time, ainda houve a passagem de Jorge Jesus pelo Rio de Janeiro neste intervalo, com o ex-treinadores e ídolo declarando que gostar de voltar ao Flamengo, mas teria que "decidir sua vida" até o dia 20 de maio. O grito de "Olê, olê, olê... Mister! Mister!" deve soar alto no Maracanã.DIRETORIA TAMBÉM NA MIRA DA TORCIDA

Não bastasse as dificuldades em campo, a diretoria e os poderes do clube entraram em atrito com a torcida devido à decisões políticas, como a limitação da categoria de sócio Off-Rio. Nas últimas partidas, em Volta Redonda e Fortaleza, foram várias manifestações contra o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz - as quais são esperadas também nesta terça. E com maior força.Procurando ficar alheiro aos problemas "extra-campo" e assegurar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, o elenco do Flamengo entrará confiante em campo, afirmou o zagueiro Pablo.- Espírito de confiança, de trabalho, alegria, pois sabemos que podemos fazer bem melhor. Temos até performado, mas não estamos conseguindo os resultados no Brasileirão. É trabalhar para concretizar essa classificação na terça-feira - resumiu o camisa 30.