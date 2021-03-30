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futebol

Recuperado da Covid-19, Sousa volta a treinar no Botafogo

Zagueiro cumpriu quarentena, foi liberado para treinar e está relacionado para a partida contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 20:22
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um vai, o outro vem. Se Marcelo Benevenuto não jogará contra o Madureira, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, por ter negociações avançadas com o Fortaleza, Sousa se recuperou da Covid-19 e voltou a treinar no Estádio Nilton Santos.
Sousa foi diagnosticado com o novo coronavírus, cumpriu a quarentena de 15 dias afastado e, com um novo exame dando negativo para o vírus, foi liberado para retomar as atividades nas estruturas do Alvinegro.
O zagueiro, que também pode atuar como lateral-esquerdo, será opção para Marcelo Chamusca no banco de reservas diante do Madureira, pela 7ª rodada do Estadual, em Mesquita.

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