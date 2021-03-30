Recuperado da Covid-19, Cleiton volta a trabalhar no Bragantino

Após alguns dias de folga, o Bragantino se reapresentou e retomou os trabalhos. Enquanto a Federação Paulista de Futebol tenta resolver a retomada do estadual, o técnico Mauricio Barbieri afina os detalhes da equipe dentro das quatro linhas.
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Cleiton
A principal novidade na retomada dos trabalhos é o goleiro Cleiton. Recuperado da Covid-19, o arqueiro pode reencontrar seus companheiros e treinar normalmente.
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De acordo com a assessoria do clube, o atleta foi diagnosticado no dia 13 de março com o vírus e permaneceu isolado durante a sua quarentena.