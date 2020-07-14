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futebol

Real Madrid sofre, segura placar e fica a uma vitória do título Espanhol

Equipe de Zidane começou primeiro tempo de forma fulminante, mas Granada equilibrou partida no segundo tempo, descontou o marcador e quase empatou com os merengues...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 21:54

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 21:54

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
O Real Madrid abriu 2 a 0, sofreu um gol no início da segunda etapa, foi pressionado pelo Granada fora de casa, mas conseguiu uma vitória muito importante que deixa a equipe de Zidane a um resultado positivo de conquistar o título do Campeonato Espanhol. A equipe recebe o Villarreal nesta quinta-feira para erguer a taça.
FULMINANTEO Real Madrid começou com tudo na partida e aos nove minutos, em bela jogada individual de Mendy, que combinou velocidade e força física, conseguiu ganhar da zaga do Grana e finalizar quase sem ângulo para o fundo das redes. O ataque seguinte foi uma linda jogada trabalhada entre Isco, Modric e Benzema, que recebeu do croata, limpou a zaga e abriu 2 a 0.
EQUILÍBRIOApós a pausa para a hidratação, o Granada tentou equilibrar as ações e colocou Courtois para fazer linda defesa aos 35 minutos após cabeçada do zagueiro Duarte. Já os merengues quase ampliaram o marcador com o francês após receber bom passe de Modric e finalizar para bela defesa de Rui Silva.
PINTA DE CAMPEÃOO Granada voltou melhor na segunda etapa e diminuiu o placar logo aos quatro minutos de jogo após falha de Casemiro e rápido ataque montado para Machis finalizar sem chances para Courtois. Sem conseguir jogar, os merengues sofreram e quase sofreram o empate em dois ataques seguidos com linda defesa do goleiro belga e com Sérgio Ramos salvando o time e tirando chute do rival em cima da linha.

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