Real Madrid sofre, segura placar e fica a uma vitória do título Espanhol

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

O Real Madrid abriu 2 a 0, sofreu um gol no início da segunda etapa, foi pressionado pelo Granada fora de casa, mas conseguiu uma vitória muito importante que deixa a equipe de Zidane a um resultado positivo de conquistar o título do Campeonato Espanhol. A equipe recebe o Villarreal nesta quinta-feira para erguer a taça.

FULMINANTEO Real Madrid começou com tudo na partida e aos nove minutos, em bela jogada individual de Mendy, que combinou velocidade e força física, conseguiu ganhar da zaga do Grana e finalizar quase sem ângulo para o fundo das redes. O ataque seguinte foi uma linda jogada trabalhada entre Isco, Modric e Benzema, que recebeu do croata, limpou a zaga e abriu 2 a 0.

EQUILÍBRIOApós a pausa para a hidratação, o Granada tentou equilibrar as ações e colocou Courtois para fazer linda defesa aos 35 minutos após cabeçada do zagueiro Duarte. Já os merengues quase ampliaram o marcador com o francês após receber bom passe de Modric e finalizar para bela defesa de Rui Silva.