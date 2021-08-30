Real Madrid desiste da contratação de Kylian Mbappé, diz rádio francesa

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé não deverá deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. Pelo menos é o que garante a imprensa francesa nesta segunda-feira. Após fazer nova proposta e dar um prazo para o clube da Cidade Luz, o Real Madrid desistiu de ter o atleta neste momento.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga e da Ligue 1De acordo com informações da rádio "RMC Sports", representantes do clube merengue, que estão em Paris paras as negociações com o PSG, disseram que as tratativas estão interrompidas. Ainda segundo o portal, uma reviravolta não deve ser descartada, mas não é fácil.

O Real Madrid, como informou o jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, ofereceu 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão, na cotação atual), além de mais 10 milhões de euros em possíveis bônus (R$ 61 milhões) pela contratação de Mbappé.

Com a intenção de deixar o PSG, o atacante de 22 anos já recusou algumas propostas de renovação e deixou claro à direção parisiense o desejo de atuar pelo Real Madrid. Neste cenário, o jogador poderá assinar sem custos com o clube merengue a partir de janeiro, seis meses antes do fim do atual vínculo.

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