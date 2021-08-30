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Real Madrid desiste da contratação de Kylian Mbappé, diz rádio francesa

Jogador de 22 anos recebeu duas ofertas do clube espanhol, mas PSG não aceitou nenhuma. A um dia do fim da janela, prazo é curto e atleta poderá sair de graça em 2022...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 14:38

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 14:38
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Kylian Mbappé não deverá deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. Pelo menos é o que garante a imprensa francesa nesta segunda-feira. Após fazer nova proposta e dar um prazo para o clube da Cidade Luz, o Real Madrid desistiu de ter o atleta neste momento.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga e da Ligue 1De acordo com informações da rádio "RMC Sports", representantes do clube merengue, que estão em Paris paras as negociações com o PSG, disseram que as tratativas estão interrompidas. Ainda segundo o portal, uma reviravolta não deve ser descartada, mas não é fácil.
O Real Madrid, como informou o jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, ofereceu 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão, na cotação atual), além de mais 10 milhões de euros em possíveis bônus (R$ 61 milhões) pela contratação de Mbappé.
Com a intenção de deixar o PSG, o atacante de 22 anos já recusou algumas propostas de renovação e deixou claro à direção parisiense o desejo de atuar pelo Real Madrid. Neste cenário, o jogador poderá assinar sem custos com o clube merengue a partir de janeiro, seis meses antes do fim do atual vínculo.
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No último domingo, Mbappé foi titular na vitória do PSG sobre o Reims, pelo Campeonato Francês, e marcou os dois gols da vitória por 2 a 0. Na atual temporada, o camisa 7 entrou em campo quatro vezes e marcou três gols.

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