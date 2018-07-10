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Real Madrid anuncia venda de Cristiano Ronaldo para Juventus

Craque português chega a Turim a partir da próxima temporada

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 15:42
Craque português chega a Turim a partir da próxima temporada Crédito: Divulgação
A novela chegou ao fim: Cristiano Ronaldo é jogador da Juventus, da Itália. A contratação do português foi confirmada e anunciada pelo clube espanhol em suas redes sociais.
 Na Juventus, Cristiano Ronaldo terá dois argentinos e um brasileiro como os principais companheiros de ataque. Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín e Douglas Costa são algumas das peças ofensivas do elenco da Velha Senhora.
Vencedor das últimas três edições da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo pôs fim a uma história de quase uma década com o time da capital espanhola. Contratado junto ao Manchester United em 2009 por 94 milhões de euros, o português acumulou títulos em sua passagem pela equipe.
Foram dois títulos espanhóis, quatro Liga dos Campeões e três conquistas do Mundial Interclubes. Durante sua era, o Real Madrid conseguiu desbancar o poderoso Barcelona de Lionel Messi e construiu uma dinastia no futebol europeu. O tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões, entre 2016 e 2018, foi apenas o quarto na história da competição - o segundo feito pelo Real.
Esta será a primeira experiência de Cristiano Ronaldo no futebol italiano. O atacante começou sua carreira no Sporting, de Portugal, de onde se transferiu para o Manchester United, da Inglaterra. Lá, ganhou projeção internacional, conquistou a Champions League, em 2008, e chamou a atenção de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Mas a relação do craque com o mandatário ruiu nos últimos anos e acabou com o rompimento entre as partes.
A contratação de Cristiano Ronaldo pode gerar um verdadeiro efeito dominó nas negociações do futebol europeu. O Real Madrid deve sair à procura de uma nova estrela para carregar a franquia, que pode até mesmo ser o brasileiro Neymar. O PSG, que pode perder o brasileiro, estaria preparando uma investida por Philippe Coutinho, do Barcelona, que se interessa por Eden Hazard, do Chelsea.
 
 

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