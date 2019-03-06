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Ligamento rompido

Real confirma lesão de Vinícius Jr e baixa pode ser de até dois meses

Jogador rompeu o ligamento do tornozelo e pode ficar de fora dos próximos amistosos da Seleção Brasileira e mais nove jogos do Espanhol

Publicado em 

06 mar 2019 às 13:26

Publicado em 06 de Março de 2019 às 13:26

Vinícius Júnior sofreu lesão durante partida contra o Ajax Crédito: Divulgação / Real Madrid
O Real Madrid perdeu, por 4 a 1, para o Ajax, nesta terça-feira (05) e foi eliminado, em casa, na Liga dos Campeões. Além disso, Vinícius Júnior deixou o campo, ainda no primeiro tempo, aos prantos e lesionado. O clube merengue confirmou a lesão no tornozelo do atacante e a imprensa espanhola cogita o prazo de um ou dois meses de recuperação.
Fora da Seleção?
O Real Madrid, em comunicado oficial, não determinou o tempo de recuperação do atleta, mas o jornal espanhol 'Marca' acredita que seja de aproximadamente dois meses. Com isso, Vinícius Júnior, convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, vai ter que adiar sua participação nos próximos amistosos do Brasil.
Desfalques
Além das partidas com a Seleção, o jogador também pode ficar de fora das próximas nove partidas do Campeonato Espanhol: contra o Valladolid, Celta, Huesca, Valencia, Eibar, Leganés, Athletic de Bilbao, Getafe e Rayo Vallecano. Vinícius voltaria apenas no dia 5 de maio, contra o Villarreal.
Quebra de sequência positiva
Essa é uma notícia ruim para o jovem brasileiro, que vinha em uma importante sequência no Real Madrid, onde se destacava como um dos principais jogadores. Após a sua saída, os Merengues perderam boa parte de seu poder de fogo contra o Ajax e o clube não resistiu a vexatória eliminação.

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