Real confirma lesão de Vinícius Jr e baixa pode ser de até dois meses

Vinícius Júnior sofreu lesão durante partida contra o Ajax Crédito: Divulgação / Real Madrid

O Real Madrid perdeu, por 4 a 1, para o Ajax, nesta terça-feira (05) e foi eliminado, em casa, na Liga dos Campeões. Além disso, Vinícius Júnior deixou o campo, ainda no primeiro tempo, aos prantos e lesionado. O clube merengue confirmou a lesão no tornozelo do atacante e a imprensa espanhola cogita o prazo de um ou dois meses de recuperação.

Fora da Seleção?

O Real Madrid, em comunicado oficial, não determinou o tempo de recuperação do atleta, mas o jornal espanhol 'Marca' acredita que seja de aproximadamente dois meses. Com isso, Vinícius Júnior, convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, vai ter que adiar sua participação nos próximos amistosos do Brasil.

Desfalques

Além das partidas com a Seleção, o jogador também pode ficar de fora das próximas nove partidas do Campeonato Espanhol: contra o Valladolid, Celta, Huesca, Valencia, Eibar, Leganés, Athletic de Bilbao, Getafe e Rayo Vallecano. Vinícius voltaria apenas no dia 5 de maio, contra o Villarreal.

Quebra de sequência positiva