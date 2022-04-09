Reage! Pedro joga para evitar que se repita o seu maior jejum de gols pelo Flamengo

Em meio a atritos entre elenco, dirigentes e comissão técnica, alguns jogadores do Flamengo estão longe da melhor fase sob o comando de Paulo Sousa. E Pedro é um dos exemplos, já que, mesmo atuando no Carioca em boa parte deste início de temporada, está perto de igualar o seu maior jejum de gols na carreira, que é de nove jogos sem ir às redes. Está há oito, no momento.Depois que marcou contra o Botafogo, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, no dia 23 de fevereiro, Pedro foi titular duas vezes e entrou no decorrer de outros seis jogos (apenas o último foi válido pela Libertadores; o restante, pelo Estadual). Confira a sequência sem ir às redes e a minutagem de Pedro:

- Flamengo 2x2 Resende (Taça Guanabara) - Titular: Pedro jogou por 45 minutos e foi substituído por Arrascaeta no intervalo.

- Flamengo 2x1 Vasco (Taça Guanabara) - Reserva: Pedro entrou no segundo tempo e jogou por 25 minutos.

- Bangu 0x6 Flamengo (Taça Guanabara) - Reserva: Pedro entrou no intervalo e jogou por 45 minutos.

- Vasco 0x1 Flamengo (Semifinal do Carioca) - Reserva: Pedro entrou na reta final do clássico e jogou por oito minutos.

- Flamengo 1x0 Vasco (Semifinal do Carioca) - Titular: Pedro jogou os 90 minutos.

- Flamengo 0x2 Fluminense (Final do Carioca) - Reserva: Pedro jogou por 33 minutos.

- Fluminense 1x1 Flamengo (Final do Carioca) - Reserva: Pedro voltou a entrar no segundo tempo na decisão e jogou por 27 minutos na volta.

- Sporting Cristal 0x2 Flamengo (Libertadores) - Reserva: Pedro entrou na reta final e jogou por 10 minutos.

Jogos em jejum: 8 Jogos como titular neste período: 2Minutos em campo neste período: 347

POSSÍVEL INSATISFAÇÃO E ADAPTAÇÃO COM PAULO SOUSA

Aos mais atentos ao noticiário rubro-negro, há a lembrança sobre uma possível insatisfação de Pedro no período, recente, em que o Palmeiras tentou contratá-lo para ser o seu principal 9 na temporada. O Flamengo rejeitou duas propostas e ratificou que não deseja abrir mão do centroavante, embora não atue entre os 11 com frequência desde que foi contratado, em janeiro de 2020.

Dos 15 jogos com Paulo Sousa na temporada, Pedro foi utilizado em 13. Soma três gols e um assistência, mas o período de jejum de tentos tem empacado a sua briga por mais espaço no time.

No Carioca, segundo o site "Footstats", alcançou um bom índice de precisão nas finalizações: acertou o alvo 14 vezes, com precisão de 41%, só ficando atrás de Gabigol, o artilheiro da competição, neste quesito.

No entanto, Paulo Sousa ainda quer uma evolução de Pedro sem a bola, tendo em vista que, em entrevista coletiva concedida em fevereiro, disse que o camisa 21 é "muito estático" para o seu esquema (reveja aqui).

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E será neste sábado, às 19h, contra o Atlético-GO, a próxima oportunidade para Pedro evitar que o seu maior jejum de gols na carreira, também pelo Flamengo, quando ficou nove jogos sem marcar, em 2021, se repita (caso ele seja utilizado, é claro). O confronto contra os goianos será fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.