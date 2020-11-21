RB Leipzig sai atrás, mas arranca empate com o Eintracht Frankfurt

O RB Leipzig visitou o Eintracht Frankfurt neste sábado e teve a chance de encostar no Bayern de Munique no Campeonato Alemão, mas ficou apenas no empate. Com gols de Barkok e Poulsen, as equipes ficaram no 1 a 1 o time de Julian Nagelsmann não empatou com os bávaros na liderança.
O RB Leipzig foi melhor no primeiro tempo, criou mais oportunidades de gol, mas não soube aproveitá-las. No fim da etapa inicial, o lateral-esquerdo Evan N'Dicka, do Frankfurt, lançou do campo de defesa, Upamecano falhou na marcação e Aymen Barkok aproveitou para dominar e abrir o placar.
Na etapa final, os comandados de Julian Nagelsmann tiveram mais a posse de bola, mas esbarravam na forte defesa da equipe da casa. Aos 11 minutos, Angeliño, que vive boa fase, cruzou da esquerda e Poulsen se antecipou à marcação para desviar e deixar tudo igual.
Com o resultado, o RB Leipzig chega aos 17 pontos e permanece no G-4. O Eintracht Frankfurt tem 11 pontos, na 11ª colocação. Na próxima rodada, as equipes enfrentam Arminia e Union Berlin, respectivamente cada uma.