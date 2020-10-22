Raúl e Pochettino aparecem como candidatos para substituir Zidane

Em crise, com maus resultados e maus desempenhos, o Real Madrid pensa em uma alternativa caso se veja obrigado a demitir o técnico Zidane. Segundo a imprensa espanhola, dois nomes estão em pauta: Raúl González, ídolo dos torcedores e treinador do Real Madrid Castilla, e Mauricio Pochettino, livre no mercado desde que saiu do Tottenham há quase um ano.O nome do ex-camisa sete é o preferido de Florentino Pérez, mandatário da equipe merengue, mas há dúvidas em relação ao próximo passo de Raúl na carreira. Além de nunca ter trabalhado com o staff técnico de uma equipe principal, o espanhol tem apenas 29 jogos sob comando do Castilla e com uma campanha irregular: 11 vitórias, 10 empates e oito derrotas.