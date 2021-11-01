Rápido entrosamento com companheiro de meio-campo é comentado pot Matheus Jesus

Crédito: Meio-campista tem contrato com o Timbu até o fim de 2021 (Tiago Caldas/CNC

Mesmo tendo feito somente cinco jogos pelo Nãutico desde sua chegada, o meio-campista Matheus Jesus entende que possui uma boa sintonia com seu companheiro mais recuado no setor, Rhaldney, em muito pelas características que ambos apresentam.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém disso, o jogador que tem seus direitos ligados ao Juventude, estando por empréstimo no Timbu até o fim do ano, não poupou elogios a Rhaldney, enxergando que a cria da base do clube tem grande potencial que vem sendo bem trabalhado pelo Hélio dos Anjos.

- Ele é um menino com potencial incrível, que está crescendo cada vez mais. Acho que isso passa pelo professor, pelo estilo que ele impõe, que ele gosta que jogue. Intensidade, jogando em cima, toques rápidos, saída de bola. Isso agrega muito ao estilo do Rhaldney - disse Matheus, acrescentando:

- Com a minha chegada, posso estar ajudando também, porque temos o mesmo estilo. Isso agrega muito ao Náutico e espero que a gente continue fazendo uma boa dupla pelo resto da temporada.