Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rápido entrosamento com companheiro de meio-campo é comentado pot Matheus Jesus

Jogador que chegou por empréstimo do Juventude ao Náutico não poupou elogios a Rhaldney...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2021 às 17:54

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 17:54

Crédito: Meio-campista tem contrato com o Timbu até o fim de 2021 (Tiago Caldas/CNC
Mesmo tendo feito somente cinco jogos pelo Nãutico desde sua chegada, o meio-campista Matheus Jesus entende que possui uma boa sintonia com seu companheiro mais recuado no setor, Rhaldney, em muito pelas características que ambos apresentam.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém disso, o jogador que tem seus direitos ligados ao Juventude, estando por empréstimo no Timbu até o fim do ano, não poupou elogios a Rhaldney, enxergando que a cria da base do clube tem grande potencial que vem sendo bem trabalhado pelo Hélio dos Anjos.
- Ele é um menino com potencial incrível, que está crescendo cada vez mais. Acho que isso passa pelo professor, pelo estilo que ele impõe, que ele gosta que jogue. Intensidade, jogando em cima, toques rápidos, saída de bola. Isso agrega muito ao estilo do Rhaldney - disse Matheus, acrescentando:
- Com a minha chegada, posso estar ajudando também, porque temos o mesmo estilo. Isso agrega muito ao Náutico e espero que a gente continue fazendo uma boa dupla pelo resto da temporada.
A próxima vez que esse entrosamento será colocado à prova é diante do Brusque, no interior de Santa Catarina, às 19h (de Brasília) da próxima terça-feira (2). O embate será válido pela 33ª Rodada da Série B.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados