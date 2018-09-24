Rainha: Marta é eleita a melhor do mundo pela sexta vez na carreira

É do Brasil! Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo pela sexta vez no prêmio The Best, na Fifa, nesta segunda-feira. A cerimônia em Londres ainda tinha Ada Hegerberg e Dzsenifer Marozsán - ambas do Lyon, atual campeão da Liga dos Campeões - como concorrentes à honra máxima do futebol mundial.

Marta se consolidou ainda mais na hegemonia do futebol feminino Crédito: Divulgação/Fifa

A brasileira entrou para a história ao sagrar-se a recordista em número de prêmios. Campeã consecutiva de 2005 a 2010, Marta estava empatada com Cristiano Ronaldo e Messi, todos eleitos cinco vezes o melhor jogador do mundo. Agora, a atacante do Orlando Pride está isolada na liderança.