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É hexa!

Rainha: Marta é eleita a melhor do mundo pela sexta vez na carreira

Atacante brasileira do Orlando Pride entra para a história como recordista em número de prêmios, à frente de CR7 e Messi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 20:13

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 20:13

É do Brasil! Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo pela sexta vez no prêmio The Best, na Fifa, nesta segunda-feira. A cerimônia em Londres ainda tinha Ada Hegerberg e Dzsenifer Marozsán - ambas do Lyon, atual campeão da Liga dos Campeões - como concorrentes à honra máxima do futebol mundial.
Marta se consolidou ainda mais na hegemonia do futebol feminino Crédito: Divulgação/Fifa
A brasileira entrou para a história ao sagrar-se a recordista em número de prêmios. Campeã consecutiva de 2005 a 2010, Marta estava empatada com Cristiano Ronaldo e Messi, todos eleitos cinco vezes o melhor jogador do mundo. Agora, a atacante do Orlando Pride está isolada na liderança.
Marta acumula 14 indicações ao prêmio de melhor jogadora do mundo, tendo sido indicada pela primeira vez aos 17 anos. na última temporada, a brasileira foi vice-artilheira da NWSL com 13 gols pelo Orlando Pride.

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