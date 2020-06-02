PSG reforça interesse em Thomas Partey, do Atlético de Madrid

Thomas Partey e o Atlético de Madrid ainda não resolveram a situação da renovação de contrato. Com isso, o volante ganês interessa a grandes clubes da Europa que devem fazer um grande investimento. O Paris Saint-Germain trata o volante como prioridade, segundo o 'RMC Sport'.
Leonardo, diretor esportivo da equipe parisiense, monitora Partey de perto. O brasileiro já comunicou ao jogador o seu interesse. Ele tem contrato até 2023, mas quer receber um salário maior.
Com cláusula de 50 milhões de euros (cerca de R$ 293 milhões), o jogador atraiu interesse de Liverpool, Arsenal, Bayern de Munique e Manchester United, além do PSG.
Com objetivo de fortalecer o meio-campo da equipe, o PSG também estudou os nomes de Tiémoué Bakayoko, do Chelsea, Ismael Bennacer, do Milan, e Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio.E MAIS:'Futebol sem espectadores não é futebol de verdade', diz Joseph BlatterWerder Bremen tenta manter bom momento para vencer FrankfurtIsmaily comenta volta do futebol na Ucrânia e diz: 'Foi um jogo diferente'Bruno Fernandes diz que momento mais difícil da temporada vai chegarTottenham busca a contratação de Savic, do Atlético de Madrid E MAIS: