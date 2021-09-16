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Protocolos e policiamento reforçado garantem entrada sem aglomeração em Flamengo x Grêmio, no Maracanã

Com policiamento reforçado e bloqueio nas principais vias de acesso, chegada dos torcedores ao estádio ocorreu sem maiores problemas nesta quarta-feira...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 21:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 21:43
Crédito: Matheus Dantas / LANCE!
Os protocolos adotados e o policiamento reforçado no entorno do estádio garantiram uma entrada tranquila aos torcedores que foram ao Maracanã, nesta quarta-feira, assistir ao jogo entre Flamengo e Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com as principais vias bloqueadas e com barreiras de segurança, não houve qualquer tipo de aglomeração da chegada da Nação.A operação da Prefeitura começou às 17h30. A partir das 19h - ou seja, 2h30 antes da bola rolar - os agentes de segurança já exigiam de quem circulava nos arredores do estádio a pulseira-ingresso nas barreiras montadas na principais vias, como a Radial Oeste e a Rua Eurico Rabello. Assim, o clima foi de total tranquilidade no Maracanã, inclusive na chegada da delegação do Flamengo. Dentro da área restrita aos torcedores com ingressos, houve a presença de agentes da Vigilância Sanitária fazendo fiscalizações. Assim, os bares da área estavam todos fechados e eram poucos os ambulantes vendendo bebidas.
Houve, contudo, torcedor que não se atentou aos horários e ficou fora do estádio, apesar de ter adquirido os ingressos. A reportagem do L! presenciou a situação de dois rubro-negros que não retiraram os bilhetes de forma antecipada e, por volta das 20h no estádio, não tinham mais como realizar a troca do voucher pela pulseira. As bilheterias do Maracanã fecharam às 13h.

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