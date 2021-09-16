Protocolos e policiamento reforçado garantem entrada sem aglomeração em Flamengo x Grêmio, no Maracanã

Os protocolos adotados e o policiamento reforçado no entorno do estádio garantiram uma entrada tranquila aos torcedores que foram ao Maracanã, nesta quarta-feira, assistir ao jogo entre Flamengo e Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com as principais vias bloqueadas e com barreiras de segurança, não houve qualquer tipo de aglomeração da chegada da Nação.A operação da Prefeitura começou às 17h30. A partir das 19h - ou seja, 2h30 antes da bola rolar - os agentes de segurança já exigiam de quem circulava nos arredores do estádio a pulseira-ingresso nas barreiras montadas na principais vias, como a Radial Oeste e a Rua Eurico Rabello. Assim, o clima foi de total tranquilidade no Maracanã, inclusive na chegada da delegação do Flamengo. Dentro da área restrita aos torcedores com ingressos, houve a presença de agentes da Vigilância Sanitária fazendo fiscalizações. Assim, os bares da área estavam todos fechados e eram poucos os ambulantes vendendo bebidas.