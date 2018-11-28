Projeto social em Vila Velha muda a vida de crianças com o esporte

Futebol mudando a realidade de crianças em um projeto social. É o que vem acontecendo no bairro Ataíde, em Vila Velha, há três meses. O projeto Formando Geração para o Futuro tem o intuito de tirar as crianças da rua e trabalha para o desenvolvimento da disciplina e educação através do esporte e lazer.

O projeto foi idealizado por quatro pessoas: dois técnicos de futebol e duas assistentes sociais. As aulas acontecem nas terças, quintas e aos sábados, durante a noite, na quadra da Praça das Amizades, e já conta com 150 crianças, com idade entre 07 a 17 anos. Até o momento, os participantes jogam futebol, mas já há planos para que nos próximos meses haja aula de dança e pintura.

O projeto "Formando Geração para o Futuro" Crédito: Divulgação

O técnico e idealizador do projeto, Emanuel Batista, já notou mudança na vida de quem frequenta às aulas. Muitas mães contavam histórias de filhos rebeldes, mas que, depois do projeto, mudaram. Percebo que a vida deles já teve uma mudança muito positiva. E isso é muito gratificante para nós. Optamos que o projeto fosse à noite justamente para que eles possam ir tranquilamente à aula e depois participar, afirma.

Cientes do perigo que a rua pode oferecer, surge o projeto. A assistente social, Juciara Silveira Fraga, ressalta a importância do projeto. Muitos deles estão aqui envolvidos em nossos projetos, e se não fosse isso, poderiam estar na rua fazendo outras coisas, e estariam vulneráveis à violência. Aqui eles jogam bola e tem nossas instruções, comenta.

Uma das exigências para participar do projeto é que o participante frequente as aulas e tenha bom rendimento. Juciara fica de olho nisso. A gente procura saber como está o rendimento dos alunos. Não adianta participar do projeto se não está indo bem na escola. Se precisar, a gente até conversa com os responsáveis para sabermos como está a situação das crianças e aconselharmos, caso precise, afirma.

Projeto faz a diferença

Apesar de ser recente, o projeto já vem mudando a realidade de muitas crianças. A mãe de um dos integrantes, Juliana da Silva, conta que o seu filho, Ryan Xavier, de 10 anos, vem apresentando uma melhora na escola. O Ryan ama frequentar o projeto. Futebol é a vida dele. E vi que depois que ele entrou no projeto, o desempenho dele melhorou bastante na escola, comenta.

O projeto "Formando Geração para o Futuro" Crédito: Divulgação

Segundo Ryan, frequentar o projeto é muito prazeroso e ele conta as horas para que chegue o dia de treino. Gosto bastante de ir, amo futebol e o Neymar é a minha inspiração. Quero ser jogador de futebol profissional quando eu crescer".

O time Geração Futebol Clube é dividido por faixas etárias e já participa de amistosos e torneios no Espírito Santo. Um olheiro, que trabalha fora do Brasil, marcou de visitar o projeto e ver os participantes do projeto jogando futebol.