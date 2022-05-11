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futebol

Presidente do PSG revela em reunião que teria renovado com Mbappé

Nasser Al-Khelaifi teria dito em reunião da ECA (Associação Europeia de Clubes) que o atacante vai seguir no clube
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Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 11:26
A novela sobre o futuro de Mbappé ainda segue. De acordo com o jornal ‘As’, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, teria se gabado em reunião da ECA (Associação Europeia de Clubes) dizendo que o atacante já acertou a renovação com o clube.+ Conheça Karim Adeyemi, o substituto de Haaland no Borussia Dortmund que é promessa do futebol alemão
Nesta segunda-feira, Mbappé foi visto em Madrid e aumentou os rumores sobre uma possível saída do jogador do Paris Saint-Germain. Isto porque o Real Madrid é um dos clubes favoritos pela contratação do atacante, que está em fim de contrato com o clube francês.
Os representantes de Mbappé disseram que só vão anunciar o futuro do jogador após o fim da temporada na França. O atacante ainda vai integrar a seleção francesa no início de junho para a disputa da Nations League.
Na atual temporada, Mbappé é o principal jogador do Paris Saint-Germain, que conta com Neymar e Messi. O atacante francês soma 35 gols e 23 assistências em 43 jogos pelo clube.
Crédito: MbappépodeficarnoPSGouirparaoRealMadrid(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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