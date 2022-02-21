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Presidente do Cruzeiro curte post sobre título do Atlético-MG campeão da Supercopa do Brasil

Sérgio Santos Rodrigues, que preside a associação da Raposa, disse que a curtida foi feita por um de seus filhos ...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 20:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 20:06
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, se explicou após umacurtida na postagem da CBF no Instagram, que dava parabéns ao Atlético-MG pelo título da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo.
-Pessoal, venho esclarecer que a curtida no post da CBF não foi minha. Meus filhos têm acesso ao meu celular, como tiveram hoje, portanto é a resposta ao ocorrido. O fato está revertido. Sigamos firmes e unidos. Em tempo: ambos estiveram no jogo comigo hoje e já são fãs do Vitor Roque- disse Sergio Santos Rodrigues em nota enviada à imprensa. O presidente da associação do Cruzeiro, que não tem mais ligação com a SAF, comandada por Ronaldo, respondeu depois que torcedores o criticarem pela curtida sobre um título do clube rival.
O Atlético-MG superou o Flamenfo depois de empatar com os cariocas em 2 a 2 no tempo normal e levar o título nas cobranças de pênalti, por 8 a 7. Sérgio alega que seus filhos curtiram o post do Galo Supercampeão Brasileiro-(Reprodução)
Crédito: SérgioSantosRodriguesnãoestámaisnodiaadiadofuteboldoCruzeiro-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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