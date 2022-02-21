Presidente do Cruzeiro curte post sobre título do Atlético-MG campeão da Supercopa do Brasil

-Pessoal, venho esclarecer que a curtida no post da CBF não foi minha. Meus filhos têm acesso ao meu celular, como tiveram hoje, portanto é a resposta ao ocorrido. O fato está revertido. Sigamos firmes e unidos. Em tempo: ambos estiveram no jogo comigo hoje e já são fãs do Vitor Roque- disse Sergio Santos Rodrigues em nota enviada à imprensa. O presidente da associação do Cruzeiro, que não tem mais ligação com a SAF, comandada por Ronaldo, respondeu depois que torcedores o criticarem pela curtida sobre um título do clube rival.