Presidente do Brescia admite: 'Assinar com Balotelli foi um erro'

A chegada de Mário Balotelli ao Brescia foi cercada de expectativa, com o retorno do atacante ao futebol italiano. No entanto, em declaração à 'World Football Show' da BBC, o presidente do clube, Massimo Cellino, fez duras críticas ao comportamento do atacante. Segundo o mandatário, o italiano falta aos treinos e não está comprometido com a equipe.
- Ele não aparece nos treinos, não parece muito comprometido com o futuro do clube. Esse é o problema. Balotelli tem um ótimo contrato na Série A, mas ele não tem contrato na Série B. Se desistirmos, ele não terá nenhum contrato. com o Brescia - ressaltou.
Enquanto o Brescia afunda na tabela, sendo o atual lanterna do Campeonato Italiano, com apenas 16 pontos em 26 jogos, Balotell marcou apenas cinco gols dos 19 jogos que participou. Dessa forma, Cellino assumiu a culpa por ter contratado o atacante.
- Acho que os dois lados cometeram um erro. Pensei que, ao chegar a Brescia, sua cidade, ele se comprometesse. Ao mesmo tempo, acho que meu treinador anterior (Eugenio Corini) o tratou incorretamente. Aparentemente, a maneira como ele age, ele não quer mais ficar na Itália - afirmou.
Na última quarta, segundo informações do jornal "Corriere dello Sport", o destino do polêmico atacante pode ser o Brasil. A publicação também afirmou que alguns empresários ofereceram o centroavante a clubes brasileiros e ainda mencionou que Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama são os principais interessados no atleta de 29 anos.