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Presidente do Barcelona acredita que Messi renovará contrato e acha que Neymar não voltará ao clube: 'Continuará no PSG'

Josep Maria Bartomeu tranquilizou torcedores sobre permanência do craque argentino. Dirigente também falou sobre Lautaro Martínez e Xavi...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 13:06

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 13:06

Crédito: GERARD JULIEN / AFP
Após a notícia de que Messi poderia deixar o Barcelona ao final do contrato cair como uma bomba nos corredores do Camp Nou, o presidente do clube blaugrana, Josep Maria Bartomeu, tranquilizou os torcedores em uma entrevista. O mandatário afirmou que acredita na renovação do craque.
- Já conversamos, estamos conversando e conversaremos com Messi. Ele quer terminar sua carreira aqui, com certeza irá renovar, não tenho dúvida de que ele continuará aqui - disse Bartomeu à "TV3".
No entanto, o presidente do Barça acha que o brasileiro Neymar não voltará ao clube, mesmo que o jogador já tenha afirmado que gostaria de atuar novamente na equipe catalã.
- Não acho que o PSG coloque nenhum jogador no mercado, e Neymar continuará no PSG. O mercado que está chegando neste verão será muito diferente. Os grandes clubes serão limitados por problemas econômicos - afirmou.
LAUTARO MARTÍNEZ SEGUE EM PAUTASe a contratação de Neymar é dada como difícil por Bartomeu, o sonho em fechar com Lautaro Martínez, da Inter de Milão, permanece vivo. O presidente do Barcelona tratou a negociação, no momento, como encerrado, mas prometeu voltar ao tema ao fim da temporada.
- No caso de Lautaro a negociação está encerrada agora, conversamos com a Inter há algumas semanas. Estamos em uma fase de análise. Vamos esperar a temporada terminar e vamos reavaliar tudo.
XAVI NO FUTUROO presidente também falou sobre o ex-jogador Xavi Hernádez, que atualmente é treinador do Al-Sadd, do Qatar, e tem o sonho de treinar o Barcelona. Em janeiro, quando Ernesto Valverde foi demitido, o ídolo recusou a proposta do clube, alegando que não era o momento.
- Xavi será treinador do Barça mais cedo ou mais tarde. Mas agora não estamos à procura de um treinador, estamos com Quique Setién.

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