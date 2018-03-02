Preparador físico do Rio Branco elogia condição física do elenco

Chegar na Série B do Campeonato Capixaba organizado e pronto para qualquer proposta de jogo do técnico Erich Bomfim. É com esse objetivo em mente que o preparador físico Helder Souza tem preparado os jogadores do Rio Branco há uma semana.

Diante de atletas com média de idade de 21 anos, Helder aproveita o bom entrosamento do elenco para colocar em prática sua proposta de trabalho. Além disso, ele acredita que ter um elenco jovem em mãos é uma vantagem para a comissão técnica.

O trabalho dessa primeira semana foi justamente focando essa adaptação à forma de jogo. A maioria dos jogadores já conhece a proposta de trabalho, então não tivemos dificuldades. O que pretendemos agora é enraizar mais essa proposta para que eles estejam preparados para o que o Erich pensar em modelo de jogo, afirmou Hélder Souza.

Com os atletas bem fisicamente, o preparador físico está otimista para o início da competição. Temos a expectativa de chegar na Série B com os atletas preparados ao que queremos de organização. Não teremos dificuldades quanto à isso e a ideia é progredir a cada semana, disse.

Elenco jovem

E por ter um elenco jovem, formado basicamente por atletas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Helder vê vantagem na adaptação. Eles podem ter uma resposta melhor do que um atleta mais velho, que já tem mais bagagem e informações, muitas vezes deturpadas. Os jogadores novos estão mais suscetíveis para absorver informação. Como são jovens, eles absorvem mais rápido. É mais fácil jogar ideias de proposta de jogo, pois eles têm uma vontade de aprender muito grande, finalizou.

O elenco alvinegro segue com a preparação e nas próximas semanas vai realizar os primeiros jogos-treino. Os novos reforços também serão anunciados em breve.