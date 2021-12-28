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Premier League cancela mais um jogo por conta da covid-19, e número de partidas adiadas chega a 16

Liga remarcou duelo entre Everton e Newcastle por surto da doença no time alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 19:30

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 19:30

A Premier League é uma das ligas que mais tem sofrido nos últimos dias com a covid-19. Nesta terça-feira, a federação inglesa de futebol anunciou o adiamento de mais uma partida por conta dos casos de infecções nas equipes. Desta vez, o duelo remarcado foi entre Everton x Newcastle, que aconteceria na próxima quinta-feira.
+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid O Newcastle teve um surto de covid-19 no elenco e jogou desfalcado na última segunda-feira, contra o Manchester United. O número de casos aumentou nesta terça-feira, e a liga se viu obrigada a cancelar o jogo da quinta-feira. Com isso, já são ao todo 16 jogos adiados nos últimos 15 dias no Campeonato Inglês.
+ Globe Soccer Awards: Mbappé é eleito melhor do mundo, e Ronaldinho recebe premiação por carreira
"A Liga está ciente de que as decisões na última semana de adiar os jogos vão decepcionar os torcedores e entende suas frustrações em uma época especial do ano em que estão ansiosos para assistir e ir aos jogos de futebol. O objetivo da Liga é fornecer o máximo de clareza possível, mas infelizmente alguns adiamentos às vezes precisam ser feitos em curto prazo, pois a segurança é nossa prioridade. Sempre que possível, a Liga fará o possível para manter os torcedores atualizados caso haja risco de jogo em uma jornada", trouxe o comunicado da Premier League.
Crédito: PremierLeagueadiou16jogosemapenas15diasporcontadacovid-19(Foto:AFP

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