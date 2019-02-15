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Pós-incêndio

Prefeitura do Rio encontra irregularidades e interdita Ninho do Urubu

Entre as irregularidades, quadros elétricos foram encontrados em situações precárias nos alojamentos, escola e locais de funcionários

Publicado em 

15 fev 2019 às 19:09

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 19:09

Após vistoria no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, novas irregularidades foram constatadas e, com isso, o local está interditado. A promotora de Justiça Ana Cristina Huth Macedo concedeu coletiva nesta sexta-feira na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro.
O Ninho do Urubu passou por vistorias nos últimos dias Crédito: Arquivo/Agência Brasil
"A prefeitura disse que o CT está interditado. Bem como os Bombeiros disseram, diante das irregularidades apontadas. No mais, o que podemos dizer é que esses novos laudos que foram elaborados a partir das fiscalizações realizadas na terça-feira foram encaminhados para a secretaria de urbanismo, que provavelmente adotará alguma providência. Segundo o que a prefeitura informou aqui, o CT está interditado. Enquanto essas irregularidades não forem sanadas, enquanto não atender essas demandas, o CT não pode funcionar."
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De acordo com Alex Bolsas, da Superintendência do Trabalho, quadros elétricos estavam em situação precária na parte antiga do CT. "Três quadros elétricos com risco de choque e por consequência de incêndios. Portanto foram interditados. Não só nos alojamentos, mas na escola, que foi desativada, e nos locais de funcionários".

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