Praia de Carapebus e Muquiçaba são campeões da Taça das Comunidades

Foram três meses de competições com o envolvimento de mais de 5 mil atletas de 40 comunidades da Grande Vitória. E após partidas de tirar o fôlego, temos os campeões da Taça EDP das Comunidades . No masculino, o time de Praia de Carapebus, na Serra, levantou o troféu ao vencer Santa Terezinha por 1 a 0. No feminino, Muquiçaba garantiu a taça ao bater Serra Dourada III por 4 a 1. As partidas aconteceram ontem, no Campo de Serra Dourada III.

Taça das Comunidades 2019: no feminino, Muquiçaba garantiu a taça ao bater Serra Dourada III por 4 a 1 Crédito: Divulgação

Técnico do time feminino de Muquiçaba, Ebenézer, não escondeu o orgulho. “As meninas merecem muito essa conquista pelo que mostraram dentro de campo. Sabemos que não é fácil, mas elas se superaram e fizeram um belo trabalho em equipe, mostrando seu diferencial. Uma satisfação enorme poder contribuir também para a melhoria da nossa comunidade”, comemorou.

Destaque da equipe de Muquiçaba, a goleira Mariana Ribeiro da Silva, 13 anos, sofreu ontem seu primeiro gol na competição, detalhe que mostra a força do setor defensivo da equipe de Guarapari.

“Comecei como goleira este ano e foram muitos dias de treinos. Foi uma experiência muito boa, conseguimos ganhar. Tenho minha mãe como exemplo. Ela também jogava bola, só que para ela não deu certo porque naquela época era tudo difícil: questões financeiras, não tinha o apoio da família, as mulheres eram muito mais desvalorizadas no futebol. E agora, seguindo meu sonho, eu realizo o dela e levo essa alegria”, disse Mariana.

Taça das Comunidades 2019: no feminino, Muquiçaba garantiu a taça ao bater Serra Dourada III por 4 a 1 Crédito: Divulgação

A meia Estéfani Miranda Porto, 18 anos, joga no time há dois anos e agora fará um teste no Cruzeiro. “A Taça é uma oportunidade única para as meninas, ainda mais para quem quer jogar e vem de comunidade, nós não temos tanta visibilidade e o projeto veio para mudar isso. Além de estar com nossa torcida, viemos para nos divertir, jogamos muito e conseguimos ganhar”.

Masculino

No masculino, Praia de Carapebus levou a melhor pelo placar mínimo. O responsável pela vitória foi o atacante Emerson Caetano, de 17 anos.

Taça das Comunidades 2019: no masculino, o Praia de Carapebus foi campeão ao vencer Santa Terezinha por 1 a 0 Crédito: Divulgação

“Estou feliz em fazer o gol da vitória do meu time, quase no final do segundo tempo. Agradeço a todos que me incentivaram. A torcida fez um espetáculo e torceu do início ao fim”, vibrou.

O técnico de Carapebus, Braz de Oliveira Júnior, ficou muito feliz com a conquista. “A sensação de ganhar é única, ver a felicidade do time que vem se dedicando há muito tempo, e nada melhor do que ser campeão dentro de casa, na Serra. Ano passado entramos na repescagem e esse ano nos preparamos mais para ser campeões. Como muitas comunidades, a nossa precisa muito desse prêmio, que vai ser muito útil e com certeza vai nos ajudar nas melhorias do bairro”, afirmou.

Taça das Comunidades: no masculino, o Praia de Carapebus foi campeão ao vencer Santa Terezinha por 1 a 0 Crédito: Divulgação

Parceria de sucesso

A final também foi marcada pela participação das torcidas e dos representantes da Rede Gazeta, da EDP e da Central das Comunidades (CDC). Todos se mostraram satisfeitos com a competição.

Para o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Márcio Chagas, o esporte proporciona união e isso foi contemplado na Taça EDP das Comunidades.

“Nós vimos toda a mobilização das comunidades em torno do tema. Temos esse propósito de incentivo ao esporte, tanto na qualidade de vida quanto até mesmo numa ascensão social, quando algum jovem desponta e recebe propostas de jogar em clubes nacionais e internacionais. O objetivo é integrar e inspirar vários outros jovens na comunidade por meio do futebol”, pontuou.

O diretor-geral da EDP no Espírito Santo, João Brito Martins, diz que o evento vem para colocar a EDP mais próxima das comunidades e uni-las nesse projeto de grande inclusão social.

A final da Taça das Comunidades 2019, no Campo de Serra Dourada III Crédito: Divulgação

“Durante a competição apoiamos esporte, o futebol, que é algo que une as pessoas, e aproveitamos para levar informações sobre a rede elétrica, dicas de eficiência energética, entre outros assuntos”, ressaltou.

Uma das novidades desta edição foi a premiação de duas benfeitorias da EDP, uma para cada campeão, no valor de R$ 20 mil cada. “Nossa ideia era deixar uma marca, uma benfeitoria escolhida pela própria comunidade”, afirmou Martins.