Português: Benfica e Sporting vencem e seguem na caça ao líder Porto

Na caça ao líder Porto, Benfica e Sporting Lisboa venceram seus respectivos jogos, neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Potugal. Curiosamente, ambos aplicaram 3 a 1, no Belenenses SAD e no Tondela. Confira a tabela do Campeonato Português
Com os resultados, o G3 está assim: Porto (76), Sporting (73) e Benfica (64). O líder do campeonato jogará neste domingo, às 14h, fora de casa, contra o Vitória de Guimarães.
O primeiro a jogar foi o Benfica. Os Encarnados saíram perdendo, com gol de Afonso, mas depois venceram com hat-trick de Darwin Núnez, em casa. Já o Sporting jogou fora, mas saiu na frente e abriu 3 a 0, com gol de Gonçalo Inácio e dois de Pablo Sarabia. Hernando descontou para Tondela.