Porto Vitória estreia na Taça BH contra o Cruzeiro, na Toca da Raposa

A convite da Federação Mineira de Futebol (FMF), o Porto Vitória vai participar, pela segunda vez, da Taça BH de Futebol Júnior. A estreia será nesta terça-feira (17), contra o Cruzeiro, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. O clube capixaba foi o primeiro e único do Espírito Santo a disputar a Taça BH, sendo que a primeira vez, em 2016, conseguiu a vaga após conquistar o Capixabão Sub-17.

O elenco do Porto Vitória vai disputar a Taça BH Crédito: Divulgação

A competição, realizada em Minas Gerais, é considerada a maior da América Latina na categoria sub-17 e uma das maiores do Brasil, reunindo as categorias de base dos grandes times nacionais. Com mais clubes que na edição anterior, a fase inicial terá 40 equipes, divididas em 10 grupos com quatro times em cada, que se enfrentam entre si.

O Porto Vitória está no Grupo E, enfrentando, além do Cruzeiro, o Criciúma, no dia 19 de julho, e o Atlético-GO, no dia 21 de julho, com os jogos concentrados em Belo Horizonte. A grande final está marcada para o dia 31 de julho.