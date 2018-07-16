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Sub-17

Porto Vitória estreia na Taça BH contra o Cruzeiro, na Toca da Raposa

Além da Raposa, o time capixaba terá pela frente o Criciúma e o Atlético-GO. Todos os jogos serão em Belo Horizonte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 16:28

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 16:28

A convite da Federação Mineira de Futebol (FMF), o Porto Vitória vai participar, pela segunda vez, da Taça BH de Futebol Júnior. A estreia será nesta terça-feira (17), contra o Cruzeiro, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. O clube capixaba foi o primeiro e único do Espírito Santo a disputar a Taça BH, sendo que a primeira vez, em 2016, conseguiu a vaga após conquistar o Capixabão Sub-17.
O elenco do Porto Vitória vai disputar a Taça BH Crédito: Divulgação
 A competição, realizada em Minas Gerais, é considerada a maior da América Latina na categoria sub-17 e uma das maiores do Brasil, reunindo as categorias de base dos grandes times nacionais. Com mais clubes que na edição anterior, a fase inicial terá 40 equipes, divididas em 10 grupos com quatro times em cada, que se enfrentam entre si.
O Porto Vitória está no Grupo E, enfrentando, além do Cruzeiro, o Criciúma, no dia 19 de julho, e o Atlético-GO, no dia 21 de julho, com os jogos concentrados em Belo Horizonte. A grande final está marcada para o dia 31 de julho.
O presidente do clube, Vinicius Coelho, declara que a primeira participação do Porto na Taça BH foi um marco na história do clube, pois possibilitou uma projeção nacional importante. "Este ano, fomos convidados a participar e iremos para a competição ainda mais fortes e estruturados, devido a todos os investimentos que vêm sendo realizados em nossa equipe técnica e com a implantação de nova metodologia de treinamento. Nossos atletas têm talento e preparação e a competição será um espaço para eles serem avaliados por observadores de grandes clubes nacionais, destaca.

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