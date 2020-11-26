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Portal revela palavras de Vidal na expulsão contra o Real Madrid: 'Você tem a m... do VAR para olhar'

Chileno pediu pênalti, mas árbitro da partida negou e deu cartão amarelo por reclamação. Volante continuou a reclamar, levou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 14:35
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Expulso na derrota da Inter de Milão para o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, o chileno Arturo Vidal ficou furioso com a decisão da arbitragem. Nesta quinta-feira, o portal "Gol TV" reproduziu as palavras do camisa 22 antes de ser expulso pelo árbitro Anthony Taylor, da Inglaterra.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Você tem a m... do VAR para olhar e não faz nada? - teria dito Vidal ao juiz da partida.
Ainda no primeiro tempo, Vidal reclamou de pênalti, mas a arbitragem negou. Logo depois, o jogador continuou insistindo com o juiz, que aplicou cartão amarelo ao volante. Em seguida, o chileno teria dito tais palavras, que o levaram a tomar o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho.
Sem Vidal, suspenso, a Inter de Milão encara o Borussia Mönchengladbach, na próxima terça-feira, fora de casa.

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