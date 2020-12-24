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Por problema muscular, Gustavo Cascardo faz trabalho de transição no elenco do Botafogo

Lateral-direito, ainda sem estrear pelo Alvinegro, fez atividade de transição no campo anexo do Estádio Nilton Santos na última quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 08:00

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Gustavo Cascardo ainda não estreou pelo Botafogo, mas convive uma dor de cabeça. O lateral-direito, por conta de um problema muscular leve, realizou trabalho de transição no treino da última quarta-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos e, consequentemente, não participou da atividade com a maioria do grupo treinado por Eduardo Barroca.
O lateral-direito havia ficado fora das atividades do Alvinegro por um curto período durante o mês de novembro, também se recuperando de um problema muscular considerado de grau leve.
O jogador, contratado quando Paulo Autuori ainda era o treinador do Glorioso, ainda não vestiu a camisa preta e branca em uma partida oficial. Desde setembro no clube carioca, ele foi relacionado para três partidas, mas não saiu do banco.
Na última quarta-feira, Cascardo realizou um trabalho de transição juntamente com Kelvin e Ivan Angulo, que estão na fase final da recuperação de lesões. Keisuke Honda, que teve um problema considerado mais sério, ainda não faz atividades no gramado.
O defensor não deve ser um problema para a sequência do Alvinegro na temporada, visto que o problema é considerado leve. De qualquer forma, o lateral-direito ainda tenta buscar espaço e impressionar Eduardo Barroca para tentar estrear.

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