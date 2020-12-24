Por problema muscular, Gustavo Cascardo faz trabalho de transição no elenco do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Gustavo Cascardo ainda não estreou pelo Botafogo, mas convive uma dor de cabeça. O lateral-direito, por conta de um problema muscular leve, realizou trabalho de transição no treino da última quarta-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos e, consequentemente, não participou da atividade com a maioria do grupo treinado por Eduardo Barroca.

O lateral-direito havia ficado fora das atividades do Alvinegro por um curto período durante o mês de novembro, também se recuperando de um problema muscular considerado de grau leve.

O jogador, contratado quando Paulo Autuori ainda era o treinador do Glorioso, ainda não vestiu a camisa preta e branca em uma partida oficial. Desde setembro no clube carioca, ele foi relacionado para três partidas, mas não saiu do banco.

Na última quarta-feira, Cascardo realizou um trabalho de transição juntamente com Kelvin e Ivan Angulo, que estão na fase final da recuperação de lesões. Keisuke Honda, que teve um problema considerado mais sério, ainda não faz atividades no gramado.