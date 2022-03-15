Por conta de dívidas, Coritiba entra com pedido de recuperação judicial e dá novo passo em direção a SAF

O Coritiba é mais um clube do Brasil que vai entrar na onda da SAF. Por conta das dívidas, o Coxa, em parceria com a XP Investimentos, entrou com um pedido de recuperação judicial.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃOA decisão foi tomada na noite da última segunda-feira (14), em reunião da diretoria, que buscou soluções para deixar o clube ‘saudável’.

De acordo com o sócio da XP Investimentos, Guilherme Ávila, o Coritiba está atrás de um parceiro que possa ajudar o clube.

- Dentro desse leque de investidores com projetos consolidados e sólidos, vamos buscar um projeto que garanta uma perenidade dessa SAF que está sendo criada a partir de hoje - declarou Ávila.

O presidente do Coritiba, Juarez Moraes e Silva, também participou da coletiva e explicou o projeto do Coxa.

- Tratar bem da dívida, reenquadrando e inflacionando. E buscar o investidor que não venha apenas pelo cheque, mas pela questão estratégica de fazer com que o Coritiba se fortaleça e se desenvolva’ - afirmou o mandatário do alviverde.

Vale citar que o Coritiba apontou uma dívida de R$ 114,2 milhões para entrar em processo de recuperação judicial.