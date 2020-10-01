Por cartões, Barrandeguy desfalca Botafogo contra Flu e Palmeiras

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem um desfalque certo para as próximas duas rodadas. Federico Barrandeguy, que estava suspenso, levou um cartão amarelo e, depois, foi expulso contra o Bahia, em jogo realizado contra o Bahia nesta quarta-feira, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. As próximas rodadas do Alvinegro serão contra Fluminense e Palmeiras.

O uruguaio estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo aos 22 minutos do segundo tempo. Consequentemente, teria que cumprir a suspensão automática. No fim da partida, Barrandeguy se envolveu em uma confusão com Rossi e foi expulso.

Desta forma, o camisa 38 terá que cumprir as duas punições - a automática e a da expulsão -, que se acumularam. Assim, Paulo Autuori não contará com Barrandeguy nos próximos dois compromissos do Botafogo no Brasileirão.