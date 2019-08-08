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Pontapé inicial para Kleber Andrade ser alugado para eventos recreativos

Publicação no Diário Oficial prevê que será possível realizar cerimônias como casamentos e congressos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 15:45

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 15:45

O Governo do Estado divulgou nesta quinta-feira (8) um decreto no qual libera o aluguel do estádio Kleber Andrade e do Centro de Treinamento Jayme de Carvalho para eventos recreativos e até de cunho não-esportivo. A publicação no Diário Oficial prevê que será possível realizar cerimônias como casamentos e até congressos nos locais. A medida visa equilibrar os altos custos de manutenção nas praças esportivas, que ocasionam altos gastos para o governo. 
O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber obras complementares Crédito: Ricardo Medeiros
Dados já publicados pelo Gazeta Online mostram que o Kleber Andrade gera prejuízo aos cofres do Estado. Depois de sua reinauguração, em dezembro de 2014, foram desembolsados aproximadamente R$ 7,4 milhões em manutenção, mas a arrecadação chegou apenas a R$ 354 mil. Para a obra do estádio foram utilizados R$ 180 milhões, além dos R$ 15 milhões que o Governo liberou recentemente para instalação de elevadores, escadas rolantes, placar eletrônico e outros ajustes pontuais.
O aluguel do Kleber Andrade e do CT Jayme de Carvalho serve como tampão para as despesas do governo, principalmente em relação ao estádio. A arrecadação mensal do Klebão é muito menor que o custo de manutenção por mês. O Secretário de Esportes, Junior Abreu, afirmou que pretende fazer com que o estádio consiga melhorar sua arrecadação. “Estamos fazendo todas as tratativas para que o estádio consiga se pagar. Poucos estádios no Brasil conseguem isso”, afirmou.
Júnior Abreu, Secretário de Estado de Esportes e Lazer Crédito: Ricardo Medeiros
Para isso, Júnior Abreu considera até a privatização do estádio, algo que já foi defendido pelo governador Renato Casagrande. “A privatização é uma questão considerada pelo plano do Governo. As empresas interessadas podem entrar no site do Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo) e se inscrever. Todas as que mostrarem interesse serão avaliadas. Mas o estádio possui um importante papel social, então essa não é a única opção”, frisou.
De acordo com o Secretário, a ideia é que tanto o estádio como o centro de treinamento sejam utilizados como praças para eventos recreativos, ou seja, serão considerados arenas multifuncionais. “Entendemos que, ampliando o foco da utilização tanto do Kleber Andrade quanto do CT Jayme de Carvalho para além dos esportes, diminuiremos os custos de manutenção”, afirmou. Abreu completou dizendo que o decreto reúne informações primárias e que a portaria elaborada pela Sesport, que elucidará as normas de utilização, será publicada no prazo de até 40 dias.  
>Kleber Andrade já realizou partida com mais jogadores do que torcedores
De acordo com a publicação do governo será permitida a utilização do Kleber Andrade e do CT Jayme de Carvalho por terceiros em eventos de curta duração, mediante autorização da Sesport. Ainda segundo o diário oficial, o espaço esportivo poderá ser utilizado para a realização de eventos de natureza esportiva, cultural, artística, educacional, recreativa, cívica, religiosa e turística, bem como para a realização de congressos, feiras, exposições e eventos similares.

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