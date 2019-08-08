Pontapé inicial para Kleber Andrade ser alugado para eventos recreativos

O aluguel do Kleber Andrade e do CT Jayme de Carvalho serve como tampão para as despesas do governo, principalmente em relação ao estádio. A arrecadação mensal do Klebão é muito menor que o custo de manutenção por mês. O Secretário de Esportes, Junior Abreu, afirmou que pretende fazer com que o estádio consiga melhorar sua arrecadação. “Estamos fazendo todas as tratativas para que o estádio consiga se pagar. Poucos estádios no Brasil conseguem isso”, afirmou.