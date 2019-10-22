Futebol Capixaba

Polícia sugere novas datas para clássicos entre Vitória e Rio Branco

Jogos do Mundial sub-17 e aplicação das provas do ENEM vão precisar de segurança e não vai haver contingente para atender também a Copa ES. Confira as prováveis novas datas

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 20:06 - Atualizado há 6 anos

Vitória e Rio Branco vão se enfrentar pela semifinal da Copa Espírito Santo Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

A tão debatida e polêmica definição dos dias e horários dos clássicos entre Vitória e Rio Branco, pelas semifinais da Copa Espírito Santo, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (22). Inicialmente marcados para os dias 27 de outubro e 02 de novembro, os jogos podem ter novas datas.

O Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM), órgão da Polícia Militar, encaminhou um ofício à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), informando que a coincidência de datas dos jogos com o Mundial sub-17, que começa a rolar aqui no Estado neste domingo (27), e com a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que acontece nos dias 03 e 10 de novembro, irá inviabilizar o atendimento da PM também às partidas da Copa ES.

Quem assina o ofício é o Coronel Márcio Eugênio Sartório, que é o comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana. O militar sugere na nota novas datas para os dois jogos. Segundo a PM, o jogo de ida, marcado para o Gil Bernardes, em Vila Velha, deveria acontecer no sábado (26). E a partida de volta, que terá como local o Salvador Costa, em Vitória, recebeu como sugestão de data a sexta-feira (01).

De acordo com as escalas de trabalho da PM, nos finais de semana, o militar que trabalha no sábado folga no domingo. Por conta disso, não haveria contingente suficiente para atender os clássicos, que precisam também de um apoio maior na questão de segurança, para evitar confrontos entre os torcedores.

A diretoria do Vitória já trabalha para que o jogo de volta seja mesmo no dia 1º, uma sexta-feira, à noite. O horário ainda será divulgado, mas a tendência é que seja às 20h. A diretoria alvianil promete entrar na justiça com uma ação cível e criminal contra o Rio Branco, contra a FES e contra o Governo do Estado, caso aconteça algo "grave" com torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria do Vitória no Gil Bernardes.

Federação tenta manter jogo de ida no domingo

Gustavo Vieira, presidente da FES, revelou que não cogita transferir o jogo de ida, com mando do Rio Branco de domingo para sábado por conta de uma feira livre que acontece na rua do Estádio Gil Bernardes, o que inviabiliza a chegada dos torcedores ao local. O dirigente revelou ainda que esteve em uma reunião com o Comando da Polícia Militar nesta terça-feira (22), fez ponderações e que aguarda até quarta-feira (23) uma posição da PM sobre a data da partida. Porém, Gustavo Vieira afirmou que a chance é grande de que o jogo continue marcado para o domingo de manhã.

