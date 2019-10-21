Polícia disparou spray de pimenta e atingiu crianças em clássico na Copa ES

O clássico entre Rio Branco e Desportiva, que aconteceu na manhã do último domingo (20), teve uma nota triste apesar da bela festa nas arquibancadas. Durante a comemoração do gol Capa-Preta, marcado por Robert, no início do 2º tempo, a Polícia Militar usou spray de pimenta para conter os torcedores, que foram em direção ao lado onde estava a torcida grená.

O gás acabou atingindo idosos, mulheres, mães e suas crianças, além de pessoas asmáticas que estavam nas arquibancadas. Se iniciou uma correria, com pessoas se refugiando nas cabines de imprensa e inclusive recebendo atendimento médico na ambulância que dava assistência à partida.

Confusão nas arquibancadas do Salvador Costa após policiais dispararem spray de pimenta Crédito: Emanuela Afonso

"Foi um absurdo o que a Polícia Militar fez com as crianças. A torcida comemorando o gol do Rio Branco e a PM jogou spray de pimenta. Tinham crianças, idosos, um monte de gente. Fomos comemorar o gol indo em direção a eles, como eles fazem com a gente. Aí eles (PM) jogaram spray de pimenta em todo mundo. É isso que afasta (o torcedor) do futebol capixaba, crianças chorando porque a PM joga spray de pimenta na comemoração de um gol", afirmou um torcedor alvinegro.

Polícia Militar justifica ação