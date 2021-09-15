Polícia instaura inquérito para investigar violência sofrida por Diego Tardelli

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O 2º Distrito Policial de Santos abriu inquérito para apurar os ataques sofridos pelo atacante Diego Tardelli após a eliminação do Santos para o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil. O delegado de Polícia Osvaldo Nico Gonçalves, membro do Conselho Fiscal do Santos, conversou com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE sobre as recentes ações da Polícia para investigação do caso.

- O caso foi registrado no 2º DP de Santos. Temos o inquérito policial instaurado, o Doutor Barazal está cuidando. Estamos atrás de câmeras para identificá-los - comentou.Em suas redes sociais, Tardelli relatou ter sido parado por torcedores em um semáforo, teve o carro chutado pelos torcedores e contou com a ajuda de policiais para chegar ao hotel em que está hospedado em Santos.