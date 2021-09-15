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futebol

Polícia instaura inquérito para investigar violência sofrida por Diego Tardelli

Atacante foi ameaçado e teve o carro chutado após eliminação do Santos na Copa do Brasil...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 17:09
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O 2º Distrito Policial de Santos abriu inquérito para apurar os ataques sofridos pelo atacante Diego Tardelli após a eliminação do Santos para o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil. O delegado de Polícia Osvaldo Nico Gonçalves, membro do Conselho Fiscal do Santos, conversou com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE sobre as recentes ações da Polícia para investigação do caso.
- O caso foi registrado no 2º DP de Santos. Temos o inquérito policial instaurado, o Doutor Barazal está cuidando. Estamos atrás de câmeras para identificá-los - comentou.Em suas redes sociais, Tardelli relatou ter sido parado por torcedores em um semáforo, teve o carro chutado pelos torcedores e contou com a ajuda de policiais para chegar ao hotel em que está hospedado em Santos.
- Sobre o episódio ocorrido durante a madrugada com o jogador Tardelli e com outros membros do elenco, com ameaças, perseguições, emboscadas e atos de depredação, o Santos FC repudia veementemente a atitude de vândalos travestidos de torcedores e ressalta que dará todo o apoio para que as medidas legais sejam adotadas para o reconhecimento e a punição dos agressores. O Clube não reconhece essas pessoas como torcedores e sim como bandidos. A torcida tem o direito de protestar sobre os resultados, desde que de forma civilizada - disse o Santos em nota.

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