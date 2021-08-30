Phelipe Megiolaro reassume a titularidade e Dallas volta a vencer na MLS

Crédito: FC Dallas

O FC Dallas reencontrou o caminho das vitórias após o brasileiro Phelipe Megiolaro retornar ao time titular da equipe. Depois de 3 jogos e apenas 1 ponto somado, a equipe do Texas conseguiu um bom triunfo diante o Austin, ontem (29), e começa a brigar por uma vaga nos playoffs da competição. Com a vitória, o Dallas chegou aos 25 e está há 2 pontos da zona de classificação na Conferência Oeste.

Veja a tabela da Champions LeagueApós chegar a marca de um ano no clube no último dia 18, Phelipe teve a oportunidade de iniciar como titular e foi um dos destaques na boa vitória do clube do Texas. Com 4 importantes defesas na partida e um lançamento que originou o 5º gol da equipe, Phelipe comemorou a titularidade e a vitória. Com Phelipe em campo, o Dallas conquistou 2 vitórias em 5 jogos. Em todo o torneio, a equipe tem 6 vitórias em 22 partidas disputadas.

- Jogar é sempre bom e importante, ainda mais no futebol que cobra o mais alto nível de todos os atletas. Comemorei bastante a titularidade, mas além disso nós comemoramos a vitória, pois foi algo muito especial para a equipe. Colocamos fim numa sequência negativa e conquistamos 3 pontos importantíssimos que nos ajuda a buscar com mais força ainda os nossos objetivos - disse o goleiro brasileiro.