Perto dos 100 jogos pelo São Paulo, Igor Vinícius mira nova sequência como titular

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

Há pouco mais de dois anos no São Paulo, Igor Vinícius está próximo de atingira marca de 100 jogos pelo Tricolor, uma marca expressiva para o jogador de 24 anos que vem recebendo cada vez mais oportunidades com Hernán Crespo. Após cumprir suspensão diante do Fluminense, pelo Brasileirão, o lateral-direito vive a expectativa de atuar em sua partida número 93 pelo time do Morumbi, diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (15), pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Castelão.

- 100 jogos pelo São Paulo. Eu quero muito alcançar esse número. Isso marca a carreira de qualquer atleta. Mas para chegar a isso, eu preciso trabalhar forte e estar pronto. Já tive uma boa sequência como titular com o Crespo em grande parte da conquista do Campeonato Paulista e espero repetir isso, sem dúvidas - afirmou o jogador.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASIL!Na disputa das fases finais do Campeonato Paulista, o lateral-direito substituiu Daniel Alves e correspondeu às expectativas do treinador argentino. O defensor, inclusive, alcançou seus melhores números pelo São Paulo em uma temporada, ao registrar dois gols e cinco assistências. Com a saída do 'concorrente', o camisa 2 está na briga para ocupar o espaço.

- Aquele momento foi muito importante para mim. Era um momento em que aequipe precisava mostrar resultado e quebrar o jejum de títulos que estávamosvivendo. Pude me destacar e acredito que consegui conquistar a confiança doCrespo. O elenco do São Paulo é muito qualificado e contamos com ótimosnomes para assumir na posição. Caso eu tenha a oportunidade de jogar, fareide tudo para repetir as grandes atuações que obtive no Campeonato Paulista - finalizou Igor Vinícius.