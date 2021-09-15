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Perto dos 100 jogos pelo São Paulo, Igor Vinícius mira nova sequência como titular

Lateral-direito já realizou 93 partidas pelo Tricolor e falou sobre proximidade da marca expressiva. Com a saída de Daniel Alves, jogador de 24 anos pode receber mais chances...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 10:00

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 10:00

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC
Há pouco mais de dois anos no São Paulo, Igor Vinícius está próximo de atingira marca de 100 jogos pelo Tricolor, uma marca expressiva para o jogador de 24 anos que vem recebendo cada vez mais oportunidades com Hernán Crespo. Após cumprir suspensão diante do Fluminense, pelo Brasileirão, o lateral-direito vive a expectativa de atuar em sua partida número 93 pelo time do Morumbi, diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (15), pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Castelão.
- 100 jogos pelo São Paulo. Eu quero muito alcançar esse número. Isso marca a carreira de qualquer atleta. Mas para chegar a isso, eu preciso trabalhar forte e estar pronto. Já tive uma boa sequência como titular com o Crespo em grande parte da conquista do Campeonato Paulista e espero repetir isso, sem dúvidas - afirmou o jogador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASIL!Na disputa das fases finais do Campeonato Paulista, o lateral-direito substituiu Daniel Alves e correspondeu às expectativas do treinador argentino. O defensor, inclusive, alcançou seus melhores números pelo São Paulo em uma temporada, ao registrar dois gols e cinco assistências. Com a saída do 'concorrente', o camisa 2 está na briga para ocupar o espaço.
- Aquele momento foi muito importante para mim. Era um momento em que aequipe precisava mostrar resultado e quebrar o jejum de títulos que estávamosvivendo. Pude me destacar e acredito que consegui conquistar a confiança doCrespo. O elenco do São Paulo é muito qualificado e contamos com ótimosnomes para assumir na posição. Caso eu tenha a oportunidade de jogar, fareide tudo para repetir as grandes atuações que obtive no Campeonato Paulista - finalizou Igor Vinícius.
Com o empate por 2 a 2 na partida de ida, no Morumbi, a equipe são-paulina precisa derrotar os cearenses para avançar no torneio. Em caso de empate, por qualquer placar, a decisão será nas penalidades máximas. O vencedor enfrentará Atlético-MG ou Fluminense na semifinal.

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