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futebol

Perto de recorde, Vina já entra para a história do Ceará

Meia-atacante tem 11 gols nessa edição da competição...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 09:20

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 09:20

Crédito: Vinícius é um dos principais artilheiros do Brasileirão (Felipe Santos/Ceará
Perto de completar 30 anos de idade, Vinicius Goes, o Vina, vive um dos seus melhores momentos da carreira. Nesta quinta-feira, o meia-atacante marcou duas vezes na goleada do Ceará sobre o Goiás, por 4 a 0, e atingiu pela primeira vez a marca de 20 bolas na rede em uma temporada. Já são 21 em 52 atuações desde a sua chegada ao Vozão, no início de 2020.
De quebra, Vina entrou na lista dos dez maiores artilheiros da história do clube na Série A. São 11 gols na edição atual, o que faz do jogador o 7º no ranking histórico, empatado com Petróleo, goleador da equipe em 1986, e Zé Eduardo, meia do time na década de 70.
Vinícius também está bem próximo de bater um recorde: o de gols em uma mesma edição de Brasileiro com a camisa do Ceará. O recordista é exatamente o antecessor de Vina: Thiago Galhardo. Atual artilheiro do Brasileirão com 16 gols, defendendo o Internacional, o apoiador estufou as redes 12 vezes na edição passada, quando defendeu o Vozão.
MAIORES ARTILHEIROS DO CEARÁ NA SÉRIE A- 1971 a 2020
1º - Jorge Costa - 18 gols2º - Samuel - 14 gols3º - Ivanir - 12 golsWashington - 12 golsFelipe Azevedo - 12 golsThiago Galhardo - 12 gols​7º - Vina - 11 golsPetróleo - 11 golsZé Eduardo - 11 gols10º - Wolney - 10 golsRamon - 10 golsDa Costa - 10 gols

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