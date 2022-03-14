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futebol

Perto de deixar o PSG, Di María atrai o interesse do Benfica, seu ex-clube

Jogador de 34 anos tem contrato com o clube francês somente até o meio do ano, mas não deverá estender o vínculo. Argentino atuou na equipe lusitana entre 2007 e 2010...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 15:50

Publicado em 14 de Março de 2022 às 15:50

Em reta final de contrato com o Paris Saint-Germain, o meia-atacante Ángel Di María, de 34 anos, entrou na mira do Benfica para a próxima temporada. A informação é do jornal português "Record", que garante que o presidente Rui Costa tem a intenção de contratar um reforço de peso para as Águias.O jogador argentino está no clube francês desde agosto de 2015, quando os parisienses pagaram 63 milhões de euros (R$ 240 milhões à época) para tirá-lo do Manchester United. Desde então, são 289 partidas pelo PSG, 91 gols marcados e 115 assistências.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
Nos últimos dias, a imprensa francesa garantiu que o Paris Saint-Germain já pensa numa reformulação de elenco para a próxima temporada e alguns jogadores devem deixar o clube. O nome de Di María é um dos que estão na barca, segundo o "L'Équipe".
+ Fred dá linda assistência, Neymar desencanta, Gerson marca… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
Crédito: DiMaríatemtrêsgolsecincoassistênciasem25jogospeloPSGnaatualtemporada(Foto:RONNYHARTMANN/AFP

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