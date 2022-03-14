Perto de deixar o PSG, Di María atrai o interesse do Benfica, seu ex-clube

Em reta final de contrato com o Paris Saint-Germain, o meia-atacante Ángel Di María, de 34 anos, entrou na mira do Benfica para a próxima temporada. A informação é do jornal português "Record", que garante que o presidente Rui Costa tem a intenção de contratar um reforço de peso para as Águias.O jogador argentino está no clube francês desde agosto de 2015, quando os parisienses pagaram 63 milhões de euros (R$ 240 milhões à época) para tirá-lo do Manchester United. Desde então, são 289 partidas pelo PSG, 91 gols marcados e 115 assistências.