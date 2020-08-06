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Perto da estreia! Flamengo envia documentação para regularizar Torrent

Rubro-Negro, agora, aguarda os trâmites burocráticos para que o nome do treinador apareça no BID até esta sexta - o deixando, assim, disponível para o jogo deste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:58

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:58

Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Às vésperas de iniciar a defesa do título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encaminhou a inscrição de Domènec Torrent no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a fim de regularizá-lo para a estreia da competição. O jogo de início será contra o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, no Maracanã.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Já com os documentos pessoais de Dome enviados, o Fla, agora, fica na expectativa dos trâmites burocráticos e a publicação do nome do treinador
E importante: para que Domènec Torrent esteja regularizado para o jogo deste domingo, é preciso que a divulgação no BID ocorra até esta sexta-feira (7). COMISSÃO TÉCNICA FECHADA
Também nesta quinta-feira, o preparador físico Julián Jiménez chegou ao Rio de Janeiro e, conduzido por profissionais do Flamengo desde o aeroporto, foi direto para o Ninho do Urubu se apresentar aos novos companheiros de clube.
Para a agora completa comissão técnica, Jiménez se junta ao auxiliar Jordi Guerrero e ao analista de desempenho Jordi Gris, que, assim como Dome, já iniciaram aulas de português no CT. O preparador físico espanhol, de 49 anos, já trabalhou em clubes como Racing Santander-ESP, Espanyol-ESP e Udinese-ITA.

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