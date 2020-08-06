Perto da estreia! Flamengo envia documentação para regularizar Torrent

Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Às vésperas de iniciar a defesa do título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encaminhou a inscrição de Domènec Torrent no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a fim de regularizá-lo para a estreia da competição. O jogo de início será contra o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, no Maracanã.

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Já com os documentos pessoais de Dome enviados, o Fla, agora, fica na expectativa dos trâmites burocráticos e a publicação do nome do treinador

E importante: para que Domènec Torrent esteja regularizado para o jogo deste domingo, é preciso que a divulgação no BID ocorra até esta sexta-feira (7). COMISSÃO TÉCNICA FECHADA

Também nesta quinta-feira, o preparador físico Julián Jiménez chegou ao Rio de Janeiro e, conduzido por profissionais do Flamengo desde o aeroporto, foi direto para o Ninho do Urubu se apresentar aos novos companheiros de clube.