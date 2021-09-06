Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Albert Einstein

Pelé é internado em São Paulo após descobrir problemas de saúde

Rei do Futebol internou na última terça-feira (31) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Publicado em 

06 set 2021 às 11:29

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 11:29

Imagem do jogador Pelé no documentário sobre ele na Neflix
Pelé está internado no Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Divulgação
Internado no último dia 31 de agosto para exames anuais de rotina, Pelé descobriu que está com problemas de saúde e, por isso, permanece no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o site G1,  o motivo do rei do futebol seguir internado não foi divulgado pelo hospital.
Ao dar entrada no Albert Einstein no dia 31, Pelé usou suas redes sociais para acalmar os fãs e garantiu que foi apenas realizar exames de rotina, porque não conseguiu fazê-los por causa da pandemia. Pelé tem se resguardado e está 'sem agenda' desde que a covid-19 tomou conta do mundo.
"Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo", escreveu Pelé em sua conta no Twitter, mostrando o bom humor de sempre.
Ao site Estadão, na ocasião, o próprio assessor pessoal do eterno camisa 10 havia avisado que não tinha qualquer problema com Pelé. "Está tudo bem", disse Pepito Fornos, ciente de que qualquer coisa que ocorra com o Rei do Futebol gera enorme repercussão. "São exames de rotina."
Joe Fraga, CEO da Sports 10, que cuida da imagem de Pelé, disse à reportagem, também na ocasião,  que a versão de que ele tinha desmaiado e por isso dado entrada no hospital paulistano não se confirma. "Ele não desmaiou, isso é fake news. Foi fazer seus exames anuais", comentou.
Sua última internação aconteceu em 2019, quando retornou da França após passar cinco dias internado em Paris com problemas de cálculo renal e febre. Ele teve infecção urinária antes de tirar a pedra do rim. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados