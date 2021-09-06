Pelé é internado em São Paulo após descobrir problemas de saúde

Pelé está internado no Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Divulgação

Internado no último dia 31 de agosto para exames anuais de rotina, Pelé descobriu que está com problemas de saúde e, por isso, permanece no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o site G1 , o motivo do rei do futebol seguir internado não foi divulgado pelo hospital.

Ao dar entrada no Albert Einstein no dia 31, Pelé usou suas redes sociais para acalmar os fãs e garantiu que foi apenas realizar exames de rotina, porque não conseguiu fazê-los por causa da pandemia. Pelé tem se resguardado e está 'sem agenda' desde que a covid-19 tomou conta do mundo.

"Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo", escreveu Pelé em sua conta no Twitter, mostrando o bom humor de sempre.

Ao site Estadão, na ocasião, o próprio assessor pessoal do eterno camisa 10 havia avisado que não tinha qualquer problema com Pelé. "Está tudo bem", disse Pepito Fornos, ciente de que qualquer coisa que ocorra com o Rei do Futebol gera enorme repercussão. "São exames de rotina."

Joe Fraga, CEO da Sports 10, que cuida da imagem de Pelé, disse à reportagem, também na ocasião, que a versão de que ele tinha desmaiado e por isso dado entrada no hospital paulistano não se confirma. "Ele não desmaiou, isso é fake news. Foi fazer seus exames anuais", comentou.