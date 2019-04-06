Pelé afirma que Mbappé pode chegar aos mil gols, mas feito é difícil Crédito: Instagram

Um dos grandes feitos de Pelé na carreira foi ter ultrapassado a marca de mil gols. Foram quase 1.300.

Nesta semana, o Rei do Futebol encontrou-se em um evento de uma marca de relógios com Mbappé , o único que, como ele, marcou um gol em uma final de Copa do Mundo tendo menos de 20 anos de idade.

Sabe-se que o francês é um grande admirador do brasileiro, e, em meio a troca de cumprimentos e afagos, Pelé declarou, de acordo com a agência France Presse: "É possível para ele chegar aos mil gols".

O jovem artilheiro, colega de Neymar no Paris Saint-Germain, brincou ao ouvir essa crença: "Acredito que mesmo se eu contar os gols de jogos intercidades e os no PlayStation, não serei capaz de alcançar a marca de mil gols".

Há de fato um longo caminho a ser percorrido, e, mesmo não sendo matemático, dá para arriscar um cálculo.

Essa possibilidade é factível?

Aos 20 anos e três meses, Mbappé soma 104 gols em 196 jogos, considerando-se as partidas pelo Monaco (inclusive no time sub-19), pelo PSG e pela seleção francesa (inclusive nas categorias sub-19 e sub-17).

Sua média de gols por confronto é de 0,53, ou seja, aproximadamente um gol a cada dois jogos.

É uma média, contudo, em ascensão, pois seu faro artilheiro está em evolução e ele tem atuado bem mais que no começo da carreira.

Na temporada 2018/2019, ainda em andamento, Mbappé anotou 36 gols em 43 partidas, o que dá uma média de 0,84 gol por jogo.

Supondo que Mbappé tenha uma carreira longa e jogue mais 18 temporadas, aposentando-se do futebol perto dos 40 anos.

E que em cada temporada ele não tenha lesões graves e consiga ir a campo em 50 partidas, em média, número bastante crível levando-se em conta os calendários dos clubes e das seleções.

Seriam mais 900 jogos.

Mantendo a média atual (0,84), Mbappé teria ao término dessas 18 temporadas 860 gols. E se aposentaria longe da marca que hoje desacredita alcançar.

Para chegar a ela, o francês precisa ser ainda mais goleador, de modo que nessas 900 partidas previstas marque um gol, em média, em cada uma delas. Assim, atingiria o milhar.

Difícil, dificílimo. Ele teria de ser mais que fenomenal.

São raros os jogadores que em determinada temporada conseguiram igualar ou superar um gol por jogo, o argentino Messi (2011/2012 e 2012/2013) e o português Cristiano Ronaldo (2011/2012, 2013/2014, 2014/2015 e 2016/2017) entre eles.

E ambos, já mais perto do fim de carreira do que do início, ainda estão distantes do gol mil.